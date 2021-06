Das Judo-Team Holten freut sich über einen neuen Sponsor

Oberhausen. Mit finanzkräftiger Unterstützung des neuen Sponsors Siloxa AG will das Judo-Team Holten das Abenteuer 2. Judo-Bundesliga meistern.

Die erste Männermannschaft des Judo-Team Holten hat mit der Siloxa AG aus Essen einen finanzkräftigen Sponsor für die anstehende Saison in der zweiten Bundesliga gewonnen. Das Unternehmen, das ein führender Anbieter in der Gasreinigungstechnik zur Aufbereitung von Biogas ist, engagiert sich seit seiner Gründung 1998 in sozialen und karitativen Projekten und sponsert bereits den Duisburger Yachtclub (DUYC). Nun erhält mit dem Judo-Team Holten aus Oberhausen ein weiterer Sportverein Sponsorengelder im vierstelligen Bereich von Siloxa.

„Meine Tochter Ida ist begeisterte Judoka und trainiert seit einigen Jahren beim Holtener Judo-Team. So kam der Kontakt zu Ralf Najdowski zustande“, berichtet Siloxa-Vorstand Wolfgang Doczyck. Die Idee, den Verein zu unterstützen, war geboren.

„Judo erfordert neben einem trainierten Körper einen wachen Geist“

„Judo ist ein toller Sport“, so Doczyck weiter. „An meiner Tochter habe ich gesehen, dass es weniger um das reine Kräftemessen geht, als vielmehr mit technischem Können und der Antizipation der Bewegung des jeweiligen Partners seine eigenen Fähigkeiten und Kräfte bestmöglich einzusetzen. Das erfordert neben einem trainierten Körper einen wachen Geist.“

Weil jede Sportart und jeder Verein immer auch von Vorbildern lebt, denen Kinder und Jugendliche nacheifern können, erhält die erste Männermannschaft für ihre erste Saison in der 2. Judo-Bundesliga nun finanzielle Unterstützung.

Strenge Vorgaben vom DJB

Schließlich sind für das Judo-Team Holten einige Investitionen zu tätigen, um die strengen Vorgaben des DJB bei einem Start in der Bundesliga zu erfüllen. „Das fängt bei der Gestaltung der Rückenschilder der Judo-Anzüge an und endet noch lange nicht mit der Präsentation der Ergebnisse am Mattenrand während des Kampftages“, gibt JTH-Coach Najdowski einen kleinen Einblick in die umfassende organisatorische Vorbereitung.

Wann konkret es losgeht, bleibt wegen der Corona-Pandemie noch abzuwarten. Erste vorsichtige Planungen weisen auf einen Trainingsstart noch vor den Sommerferien und einen ersten Kampftag am 11. September hin.

Mehr Infos gibt es auch unter: www.judo-team-holten.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen