Danny Haesters machte aus der Not eine Tugend

Oberhausen. Der Athlet des VfL Bergheide lief 42,2 Kilometer für den guten Zweck. Das Ergebnis dokumentierte der Oberhausener per GPS.

Wegen des Kontaktverbots können die Läufer derzeit nicht in Gruppen laufen. Alle geplanten Laufveranstaltungen wurden abgesagt. Wie bitter, wenn man sich auf einen Lauf bereits seit Wochen vorbereitet hat. Dass man aus der Not eine Tugend machen kann, beweisen zurzeit aber Cornelius Mundt aus Langenberg und Jan Aschendorf aus Hattingen. Sie organisierten spontan einen Corona-Spendenlauf.

Hier war es möglich, so viele Kilometer, wie man möchte, zu laufen und dies dann durch einen Spender finanzieren zu lassen. Die Höhe der Spenden kann zwischen 0,25 oder gleich mehrere Euro je Laufkilometer variieren. Welches Projekt damit unterstützt werden soll, bestimmt jeder Läufer selbst.

Für Sechs-Stunden-Lauf trainiert

Bei dieser schönen Idee wollte Danny Haesters vom VfL Bergheide gerne dabei sein.

Der begeisterte Dauerläufer hatte sich ja bereits für einen Sechs-Stundenlauf vorbereitet und musste jetzt auch hierfür eine Absage akzeptieren. So konnte er gleich aus dem Stand eine Marathondistanz anpeilen.

Also ging es für ihn los. Natürlich musste er für sich allein laufen, aber dank GPS-Uhr ist es ja heutzutage kein Problem, die Entfernung zu überprüfen und anschließend zu protokollieren.

Hier ist sein Bericht von seinem Lauf:

„Ich wollte von der Kupferdreher Seite am Essener Baldeneysee laufen, da er bei dem Wetter eine tolle Aussicht bietet, aber auch nicht so profiliert ist wie zu Hause, um eine hohe Kilometerzahl zu erreichen. Schon zum Start war die Sonne recht warm und kräftig und unterhalb vom Wehr am Baldeneysee war schöner Schatten. Hier fand ich heraus, dass der Ruhrtalradweg in Werden abgeht und veränderte spontan die Planung, den Getränkerucksack hatte ich ja dabei.

Cola und Wasser unterwegs

Die Strecke war trotz des geraden und flachen Verlaufs abwechslungsreich. In Kettwig angekommen, gönnte ich mir Cola und Wasser im anliegenden „Verpflegungsboot“ zum Mitnehmen. Dann ging es weiter Richtung Mülheim Mintard. Schatten gab es inzwischen nur noch bei hohen Mauern und ein paar Bäumen. Unterhalb der Ruhrbrücke entschied ich mich, heute die Marathonstrecke voll zu machen.

Nach 21 Kilometern in 1:47 Stunden netto lief ich zurück in Richtung Kettwig. Ich bekam nach der Rückfrage auf eine Bäckerei von einem Anwohner und den Hinweis auf den Spendenlauf leckeren, selbstgebackenen Stuten. Mit diesem machte ich eine erholsame Pause in der Altstadt. Die schnuckeligen Gassen, die alte Marktkirche und der Ausblick auf die Ruhr, einfach klasse! Nach der guten Stärkung im Schatten wieder ab in die Sonne.

Positive Stimmung an der Strecke

Stand-Up-Paddler und Boote begleiteten mich am Wasser. Ich richtete aber auch oft den Blick nach vorne, es waren nun viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Wieder am Baldeneysee angekommen, überquerte ich das Wehr und lief im Schatten in Richtung Regattaturm, ein komischer Anblick: die gesperrte Tribüne. Dennoch merkte man immer wieder die positive Stimmung der Menschen bei dem schönen Wetter.

Die dokumentierten 42,2 Kilometer. Foto: Foto: Verein

In Kupferdreh drehte ich noch mal eine scharfe Kurve am kulinarischen Bahnhof Lukas. Auch wenn ich viel Zeit für Fotos und Essen verbraucht hatte, stoppte ich für mich eine Nettozeit. Mit fünf Sekunden kratzte ich kurz über der 3:30 Std.-Marke (3:30,05). Dafür habe ich aber viel mehr gesehen, als sonst im Wettkampf und sogar die Schilder lesen können.

Laufen ist ein toller Sport

Auch wenn Corona für uns alle eine große berufliche und auch zwischenmenschliche Belastung ist, ist es doch klasse, wenn man noch solche schönen Sachen erleben kann. Aus meiner Sicht ein Grund mehr dafür, dass Laufen ein toller Sport ist, mit dem man obendrein noch jemanden helfen kann.

Bei dieser Aktion kamen bereits am ersten Tag 121,8 Kilometer und 425,75 Euro an Spenden zusammen. Alle Informationen zu dem Corona-Spendenlauf finden sich auf: https://coronaspendenlauf.wixsite.com/start