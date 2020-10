Damen des TV Biefang verlieren nie den Glauben an sich

In der Handball-Oberliga der Damen feierte der TV Biefang gegen den hoch eingeschätzten Gast Adler Königshof einen 30:29 (19:21)-Sieg. In einer ausgeglichenen Partie behielten die Gastgeberinnen am Ende vielleicht auch ein wenig glücklich die Oberhand.

„Geht’s unentschieden aus, könnten wir uns sicher auch nicht beschweren. Die beiden Punkte nehmen wir aber natürlich gerne so mit“, war bei TVB-Trainer Harry Mohrhoff nach dem zweiten Heimsieg binnen einer Woche schon so etwas wie Erleichterung spürbar. Wieder einmal erlaubten sich die Biefangerinnen am frühen Samstagabend im Angriff eine zu hohe Fehlerquote. Überflüssige sowie leichtfertige Ballverluste führten zu schnellen Gegentreffern. Und davon gab’s in der ersten Hälfte reichlich. „Das ist definitiv zu viel des Guten und wird sich irgendwann rächen. Dieses Manko nervt langsam“, hielt Biefangs Linienchef mit der Kritik nicht hinterm Berg.

Seine Mannschaft steigerte sich allerdings nach dem Seitenwechsel und bot den Krefelderinnen mit unermüdlichem Einsatz die Stirn. Die Gastgeberinnen ließen sich selbst von einem 25:28-Rückstand (47.) nicht beirren und drehten das Spiel in der Schlussphase top eingestellt schließlich gänzlich. „Wir haben in der Abwehr aufgepasst und nie den Glauben verloren“, schloss Mohrhoff.

TVB: Groß, Geukes; Reinartz (1), Hegemann (3), Reiter (1), L. Schröder, Schlinkert. P. Rösner (6), Häßler (5), A. Rosenke (9/2), Sprick, L. Döller (5).

Verbandsliga, Herren

TuS Lintorf II –

HC. RWO 30:26 (14:8)

Die Ausfälle von Lars Jankowski, Patrick Janduda und Tobi Schindler ließen sich am Samstagabend tatsächlich nicht kompensieren. Dazu erwies sich die Manndeckung gegen Spielmacher David Hansen als kluger Schachzug der Lintorfer Reserve. Gegen das junge und gut ausgebildete Team der Hausherren produzierten die Oberhausener zu viele Fehler im Angriff. Die daraus resultierenden Tempogegenstöße verwandelte der Gastgeber konsequent.

Trotz des deutlichen Pausenrückstands bewies der HC. RWO im zweiten Durchgang gute Moral und stellte nach 48 Minuten sogar den Anschluss zum 20:21 her. Mehr war allerdings nicht drin. „Leider machen wir in den entscheidenden Momenten unsere Chancen nicht rein. Das bereitet mir Kopfschmerzen, weil es dieses Muster schon in vorausgegangenen Spielen gab“, haderte Trainer Krzysztof Szargiej hinterher.

HC. RWO: Vöpel, Baumbach; Wagner (3), F. Krämer (1), Reiber, Hansen, F. Hanenberg (2), Heitzer (1), Giepmann (9), M. Jany (5/1), Kilb, D. Kerger, Ebbing (4), F. Sehr (1).





Landesliga, Herren

TV Biefang –

SV Straelen 22:30 (8:17)

„Wir hätten noch stundenlang spielen können. Straelen war eine Klasse besser. Das muss man dann auch mal neidlos anerkennen“, sah TVB-Trainer Christian Hoffmeister am Samstagabend ein ungleiches Duell. Die Biefanger hatten insbesondere im ersten Abschnitt nicht den Hauch einer Chance, weil sie in der Abwehr keinen Zugriff auf ihren Gegner bekamen. Daran änderten auch die unterschiedlichsten Deckungssysteme nichts. Biefangs Torhüter Bast Braam verhinderte mit guten Paraden einen noch größeren Rückstand zur Pause.

Die Gäste schalteten in den zweiten 30 Minuten ob ihres komfortablen Vorsprungs einen Gang runter. „Wir hatten einige gute Ansätze dabei. Aber insgesamt verdaddeln wir dann vorne einfach zu viel“, wusste der TVB-Coach, wo es in den kommenden Wochen anzusetzen gilt. Ein Extralob verdiente sich TBO-Neuzugang Dennis Lotz.

TVB: Braam, Kleinelsen; Bologna (2), Lotz (5/1), Bongers, D. Benninghoff (4), Rosin (6/1), Y. Schröder, L. Westerkamp (2), T. Neugebauer (2/1), Rösgen (1), M. Gehrke, P. Neumann.