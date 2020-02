Tennis Damen 40 des TC Babcock steigen in die Niederrheinliga auf

Oberhausen. In einem Herzschlagfinale der Winter-Medenspielrunde sicherten sich die Tennis-Damen 40 des TC Babcock den Sprung in die Niederrheinliga.

In einem packenden Finale gelang den Tennis-Damen 40 des TC Babcock im letzten Gruppenspiel der Winter-Medenspielrunde der Aufstieg in die Niederrheinliga, der höchsten Spielklasse im Tennis-Verband Niederrhein.

Vor heimischer Kulisse in der Traglufthalle am Kiwittenberg fiel die Entscheidung erst im letzten Match des Tages gegen die Mannschaft des Tennispark Fischertal. Nach einem 1:1 in den Sätzen bei einem Gesamtstand von 2:3 aus Sicht der Gastgeberinnen musste der Match-Tie-Break entscheiden. Mit der Unterstützung der zahlreichen Zuschauer nutzte das nervenstarke TC-Doppel Anke Zapal-Kucki und Julia Elsenrath den Heimvorteil und sicherte sich mit dem 10:4-Sieg das 3:3-Unentschieden.

Aufgrund der besseren Match-Differenz in der Tabelle der 1. Verbandsliga gegenüber dem punktgleichen Tabellenzweiten ETB Essen war der Aufstieg damit perfekt.

Der Verlauf dieser Wintersaison spiegelt eindrucksvoll die Teamstärke der Damen 40 des ungeschlagenen TCB wider. Alle zehn gespielten Doppel wurden gewonnen. Die Begegnung gegen die Mannschaft des Tennisclub GW St. Tönis in Krefeld bleibt dabei in besonderer Erinnerung. Mit einer außergewöhnlichen Energieleistung wurde an diesem Spieltag der letzte Ballwechsel nachts um 1.30 Uhr gespielt und gewonnen.