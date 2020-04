Corona-Zwangspause: Emscher-Junior-Cup 2020 fällt aus

Oberhausen. Die Corona-Zwangspause macht auch vor dem Emscher-Cup nicht Halt. Das große Jugendturnier mit dem Finaltag im Stadion Niederrhein fällt 2020 aus.

Nicht nur die Europameisterschaft, sondern auch der Emscher-Junior-Cup kann in diesem Jahr wegen des Corona-Virus nicht stattfinden. Hintergrund ist die Auflage, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen ausgerichtet werden dürfen.

Eigentlich hätte das beliebte F-Junioren-Turnier, das die Emschergenossenschaft seit mehr als zehn Jahren zusammen mit verschiedenen Partnern veranstaltet, am 10. Mai in Holzwickede starten sollen. Die weiteren Vorrundenturniere waren in Herten, Herne, Bottrop und Dinslaken geplant, bevor die Finalisten am 21. Juni im Stadion Niederrhein in Oberhausen aufeinandergetroffen wären.

Durch die Entwicklung der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen sagt die Emschergenossenschaft nun alle Spieltage ersatzlos ab. Nachholtermine für das Turnier wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Emschergenossenschaft und ihre Partner bedauern die Absage sehr.