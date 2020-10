„Sie hätten nicht antreten müssen, aber sie haben sich für den Sport entschieden“, erklärte SC 1912 Vorsitzender Michael Lange bei der Verabschiedung am vergangenen Samstag von Gegner SV Union Velbert II. Seine Mannschaft hatte mit 6:2 gewonnen, steht auf Platz eins. Doch ihm ist zu glauben, dass sich Lange auch darüber gefreut hätte, wenn seine Mannschaft Remis gespielt oder sogar verloren hätte. Wichtig war ihm vor allem, dass das Spiel überhaupt stattgefunden hat.

Denn was seit dem Abbruch der vergangenen Spielzeit begonnen und sich mit der Vorlaufzeit und dem Beginn der neuen Saison immer weiter intensiviert hat, sind die Drahtseilakte abseits der Platte. „Von Leichtigkeit sind wir aktuell Lichtjahre entfernt“, erklärt Lange trotz des freudigen Blickes auf die Tabelle. „Man setzt sich in einer Tour mit Regeln und Verordnungen auseinander. Man telefoniert in einer Tour und geht regelmäßig auf alle relevanten Internetseiten“ – und ist am Ende doch nicht so richtig schlau geworden. „Wir hätten am Wochenende mit Zuschauern spielen dürfen“, ärgert sich Lange.

„Das war dann aber auch zu spät für eine Rolle rückwärts“

Denn hochoffiziell las es sich so, dass bundesweiter Teamsport bei einer Inzidenzzahl von über 35 nur ohne Zuschauer erlaubt sei. Am späten Freitagabend gab’s vom Deutschen Tischtennis Bund allerdings die Erklärung, dass das in dem Fall nicht gegolten hätte. „Das war dann aber auch zu spät für eine Rolle rückwärts und das ist sehr ermüdend, insbesondere wenn man auch in den eigenen Reihen Kämpfe zu kämpfen hat“, weiß Lange. Das können vereinsinterne „Besserwisser“ und „Leugner“ sein, oder eben auch andere Vereine innerhalb der dritten Bundesliga.

Denn während Schutzmaßnahmen während der Coronapandemie gut und sinnvoll sind, sind genau diese Regeln auch Quell vieler Einflussnahmen einzelner Vereine. Der SV Siek und TTC Lampertheim stehen beispielsweise bei erst einem Spiel, Kassel gar bei null, da Siek am Wochenende auf eine Verlegung des Spiels bestanden hatte.

„Wenn es Fälle in der Mannschaft gibt, darf ein Spiel natürlich nicht stattfinden“

Was bei Siek und Lampertheim auffällt, ist, dass hier viele ausländische Profis in den Planungen wichtige Rollen ausfüllen. Ihr gutes Recht, doch durch die Reisebeschränkungen auch innerhalb Europas natürlich ein Nachteil. Siek richtete im Juli noch ein hochkarätiges Turnier aus und hatte im April – mitten in der ersten Covid 19 Hochphase – bereits seinen neu zusammengestellten Kader beisammen. Siek II spielt in der Regionalliga Nord übrigens regelmäßig, in der 3. Bundesliga so selten wie möglich.

„Wenn es Fälle in der Mannschaft gibt, darf ein Spiel natürlich nicht stattfinden. Aber Verletzungen und nicht verfügbare Spieler jetzt unter dem Deckmantel der Verfügungen zu umgehen, hat für mich nichts mit sportlicher Fairness zu tun“, ärgert sich Lange massiv. „Natürlich profitieren wir mit unserem Konzept aktuell auch sportlich, aber Teams wie Velbert oder Kassel nächste Woche hätten das Recht gehabt die Spiele absetzen zu lassen und müssen beide auf ihre Nummer eins verzichten. Aber sie wollen unbedingt spielen und sich messen.“

„Die Gesundheit geht natürlich vor“

Viele Spiele sind allerdings nun schon in den November und Dezember gelegt, bis zum 20. Dezember muss die Hinrunde eigentlich gespielt sein. Ein Abbruch vorher würde eine Wertung der Saison ausschließen. „Die Gesundheit geht natürlich vor. Ich kann mir aber unter Einhaltung aller Vorgaben, plus noch ein bisschen mehr Vorsicht, vorstellen, auch Zuschauer zuzulassen“, erklärt der 1912-Vorsitzende. Am Montagabend soll per virtueller Abteilungsvorstandssitzung geklärt werden, ob gegen Kassel auch wieder mit Publikum gespielt wird. „Ich bin vorsichtig optimistisch, aber noch können wir es nicht klar sagen.“