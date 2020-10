Corona-Verdacht: Gegner des TV Biefang sagt Anreise ab

Zumindest um 16 Uhr ruht am Sonntag der Ball in der Biefang-Halle.

Oberhausen. Die für Sonntag, 16 Uhr, angesetzte Partie der Oberliga-Handballerinnen des gastgebenden TV Biefang gegen den TV Witzhelden fällt aus.

Erneut macht die Corona-Pandemie den Oberliga-Handballerinnen vom TV Biefang einen Strich durch die Rechnung. Die für Sonntag, 16 Uhr, in der Sporthalle Biefang angesetzte Partie gegen den TV Witzhelden fällt aus. Verdachtsmomente hinsichtlich einer Infizierung mit dem Covid19-Virus veranlassten den Klub aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis am Donnerstagabend dazu, die erste Herren- und erste Damen-Mannschaft an diesem Wochenende aus dem laufenden Betrieb zu nehmen. Das Spiel soll nach Möglichkeit bis Ende Oktober nachgeholt werden.

„Das macht ja niemand mit Absicht. Wir müssen die Entwicklung abwarten und schauen dann nach einem neuen Termin“, informiert TVB-Trainer Harry Mohrhoff. Schon am zweiten Spieltag Mitte musste die Begegnung zwischen den Biefangerinnen und dem HSV Solingen-Gräfrath II wegen der gleichen Gemengelage abgesagt werden. Die Neuansetzung wurde hier zwischenzeitlich auf Samstag, 21 November, 17.30, in der Halle Biefang terminiert.