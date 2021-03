Corona: Fußball-Oberliga Niederrhein könnte geteilt werden

Düsseldorf. Bei der Videokonferenz des FVN mit 23 Vereinen der Fußball-Oberliga gab’s kein einheitliches Meinungsbild, wie mit der Saison zu verfahren ist.

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Videokonferenzen mit den Vereinsvertretern zur Corona-Lage am Dienstagabend eröffnet. Erste Ansprechpartner für Wolfgang Jades, den zuständigen Vorsitzenden des Fußball-Verbandsausschusses im FVN, waren jene 23 Klubs der Oberliga. Aufgrund ihrer enormen Staffelgröße ist die fünfthöchste Spielklasse, in der mit dem SC West und TuRU 80 zwei Düsseldorfer Vertreter mitmischen, das große Sorgenkind im Verband.

Um die Hälfte der Pflichtspiele zu schaffen, die für eine regelkonforme Wertung der Saison gefordert sind, müssten die Klubs teilweise noch 15 Partien bestreiten. „Angesichts steigender Inzidenzzahlen ist das im Moment utopisch“, sagt Georg Mewes, der ehemalige TuRU-Trainer, der seit kurzem als Sportleiter für Ligakonkurrent TV Jahn Hiesfeld in Dinslaken unterwegs ist.

SC West wäre über normales Training froh

Frank Laurini, Abteilungsleiter beim SC West, würde gern wieder auf den Platz: „Das wollen alle. Nur: Aktuell glaube ich nicht daran, dass es absehbar zu Pflichtspielen kommen wird. Ich wäre über ein normales Training schon froh.“

Das Meinungsbild der 23 Klubs war laut Laurini „sehr vielfältig. Die Teams, die vorn stehen, wollen in Abhängigkeit der politischen Entscheidungen in Berlin gern die Saison wieder aufnehmen. Jene, die hinten dran sind, fordern den Abbruch und sagen: Der Verband sollte klare Kante zeigen“.

TuRU Düsseldorf sieht nichts anderes als Abbruch

Genau dies fordert auch TuRU-Präsident Manuel Rey, und zwar deutlich: „Es gibt nichts anderes als Abbruch. Oder es müsste ein Wunder her. Selbst wenn wir trainieren könnten: Wer bezahlt mir mögliche Schnelltests? Wie sollen wir Spiele, Schiedsrichter, Verbandsabgaben ohne Zuschauereinnahme finanzieren? Aber vielleicht könnte ja der DFB da helfen, der ist doch der reichste Fußballverband der Welt.“

Fußball-Oberliga: Entscheidung rund um Ostern

Um Ostern herum, so war in der Konferenz herauszuhören, soll es eine Entscheidung darüber geben, wie mit der Saison nun verfahren wird. An eine Wertung der Spielzeit glaubt West-Sportleiter Laurini nicht: „Das wäre unfair gegenüber einer Regionalliga West, wo die Teams am Ende 40 Spiele gemacht haben. Ich gönne jedem den Aufstieg, ob Bocholt oder Velbert. Vor einem Jahr haben wir ja am Grünen Tisch auch profitiert mit einem Aufstieg. Damals hatten wir aber über die Hälfte der Partien bestritten.“

Wie es mit der Oberliga in der neuen Saison weitergeht? Vermutlich wird die Liga in zwei Staffeln geteilt. „Wir sollten nicht noch einmal den Fehler mit der großen Liga machen“, sagen Frank Laurini und Manuel Rey unisono.