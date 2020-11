Corona-Fall bei BVB II: Spiel für RWO in Dortmund abgesagt

Früher konnte man einen Trainer bei Spielabsagen noch fragen: „Bekommt ihr denn noch kurzfristig einen Test-Gegner?“ Das kann man sich in Corona-Zeiten sparen. Die für Samstag, 14 Uhr, im BVB-Trainingszentrum in Dortmund-Brackel angesetzte Regionalliga-Partie zwischen der dortigen U23 und RWO wurde Freitagnachmittag abgesagt. Bei Corona-Testungen bei dem Bundesligisten wurde im Umfeld der mitgetesteten BVB-Regionalliga-Mannschaft ein positiver Fall festgestellt.

Nach aktuellem Stand soll die Partie nun am Mittwoch, 9. Dezember, um 19.30 Uhr nachgeholt werden.

Terranova: Das ist schon ärgerlich

RWO-Trainer Mike Terranova : „Das ist sehr ärgerlich. Wir wollten im Rhythmus bleiben und hatten gerade einen guten Lauf. Bei uns waren alle negativ getestet, wir hätten gern gespielt.“ RWO hätte als eine der wenigen Mannschaften die englischen Wochen trotz Verletzungspech durchgezogen, andere nicht.

Terranova und der Trainerstab haben aber schnell reagiert und die Mannschaft blitzschnell informiert und zu einem Trainingsspiel Elf gegen Elf für Samstag ins Stadion Niederrhein gebeten. Natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit .

Trainer wird andere Spiele beobachten

Terranova hat das Spiel extra früh angesetzt: „Dann kann ich nachher noch Fußball gucken.“ Terra“ wird andere Spiele beobachten. Welche, wusste er am Abend noch nicht, er wollte erst die tatsächlichen Ansetzungen abwarten.

Neben seinem Spiel waren zuvor schon am Donnerstag die Partien des 15. Spieltages zwischen RW Essen und SV Straelen sowie Wegberg-Beeck gegen Alemannia Aachen abgesagt worden.

„Letzten Endes gibt mir das Zeit, am Kader zu arbeiten.“ Sonntag und Montag gibt er der Mannschaft frei, dann beginnt die Vorbereitung auf das kommende Wochenende in Oberhausen.

Für die Rot-Weißen geht es somit nun im eigenen Stadion Niederrhein weiter. Am Samstag, 21. November, gastiert Liga-Schlusslicht Rot Weiss Ahlen in Oberhausen (Anstoß: 14 Uhr). Wegen der andauernden Corona-Pandemie und den Absprachen zwischen Verband und Land müssen die Rot-Weißen erstmals eines der so ungeliebten „Geisterspiele“ durchführen. Zuschauer sind keine erlaubt.

Überraschung für Fans im Livestream zum Ahlen-Spiel

Dafür gibt es aber den Livestream unter www.rwo-live.tv! Die „Tickets“ für das Duell mit den Ostwestfalen sind bereits jetzt buchbar. Hierfür einfach die vorangegangene Seite aufsuchen und das entsprechende Ticket buchen.

Diesmal geht der Livestream bereits um 13 Uhr mit einer kleinen Überraschung für Fans auf Sendung. Was das ist, verrät RWO in den nächsten Tagen. P.V.