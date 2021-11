Club-Tour: RWO-Vorstand zu Besuch bei Schwarz-Weiß Alstaden

Oberhausen. Am Donnerstag sind die RWO-Bosse rund um Vereinspräsident Hajo Sommers im Rahmen der „Sach ma‘, Vorstand“-Club Tour zu Gast an der Kuhle.

Am kommenden Donnerstag steigt Teil zwei der „Sach ma‘, Vorstand“-Club Tour 2021 von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen. Deutschlands wohl redseligstes Gremium setzt seine Reise durch die Fußball-Landschaft Oberhausens weiter fort und macht nach dem Auftakt beim VfR 08 Oberhausen nun Halt an der Kuhle. Diesmal geht es im Vereinsheim von Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden zur Sache.

Pünktlich um 19 Uhr ist das Kleeblatt-Quartett rund um Vereinspräsident Hajo Sommers auf den heißen Stühlen und beantwortet alle Fragen, die die RWO-Anhänger bis Sendebeginn an sachma@rwo-online.de senden können. Der Terminkalender der Club Tour ist übrigens noch relativ frei. Welcher Verein Interesse an einem Besuch des RWO-Vorstands hat, kann eine E-Mail mit Ansprechpartner an die zuvor genannte Mailadresse senden.

Top-Spiel-Box erhältlich

In knapp einem Monat ist Weihnachten und RWO bietet ein passendes Geschenk an. In der ab sofort erhältlichen Top-Spiel-Box ist jeweils eine Karte für die Heimspiele gegen Alemannia Aachen, Preußen Münster, Rot-Weiss Essen und den Wuppertaler SV enthalten. Die Boxen sind für Erwachsene und Kinder erhältlich und für alle Stadionbereiche buchbar.

Alle Tickets werden nach Bestplatzbuchung reserviert, sodass die besten Plätze im Stadion ausschließlich über die Top-Spiel-Box verfügbar sind. Preise: Revierkraft-Tribüne 53 Euro/Kinder: 25 Euro; Stoag-Tribüne 73 Euro/37 Euro; Haupttribüne 93 Euro/37 Euro; VIP-Bereich 485 Euro; Casino 885 Euro. Alle Top-Spiel-Boxen sind bereits als Geschenk verpackt.

Weihnachtssingen im Stadion

Zu einem Heimspiel der ganz besonderen Art lädt der RWO-Hauptsponsor evo alle Oberhausener im 120. Jubiläumsjahr des Unternehmens zum Weihnachtssingen ins Stadion Niederrhein ein. Am 2. Advent (Sonntag, 5. Dezember, 18 Uhr) wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der evo gemeinsam mit Kundinnen und Kunden in stimmungsvoller Atmosphäre Weihnachtslieder anstimmen, auf die besinnliche Zeit anstoßen und den Abend genießen.

Vom Eintrittsobolus (zwei Euro) wird die evo dem ambulanten Kinderhospiz Möwennest Gutes tun. Bei Vorlage der evo-Card-App oder evo-Card erhalten Kundinnen und Kunden der evo zwei Wertmarken dazu.

Einlass zum kleinen Stadion-Weihnachtsmarkt ist um 16 Uhr, gesungen wird ab 18 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ist für 21 Uhr geplant. Kostenloses Parken auf den Parkplätzen am Stadion Niederrhein.

