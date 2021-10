Chris Führich: 10.900 Euro Ausbildungsvergütung für RWO

Oberhausen. Der ehemalige RWO-U19-Kapitän wechselte jetzt von Paderborn zum VfB Stuttgart. Davon profitierte auch RWO ein wenig. VVK für Fortuna-Spiel läuft.

Eine Ehrenurkunde der Deutschen Fußball-Liga sowie 10.900 Euro Ausbildungsvergütung gab es jetzt für RWO nach dem Wechsel von Chris Führich (23/Foto) von Paderborn zum Bundesligisten VfB Stuttgart in diesem Sommer. Führich, gebürtiger Castrop-Rauxeler, kam über die Stationen Schalke, BVB und Bochum 2015 nach Oberhausen und verließ den Verein 2017 als Kapitän und Spielmacher der U19 zum 1. FC Köln.

Von dort ging es nach Paderborn, ausgeliehen erneut zum BVB und zurück in die Zweite Liga zu den Ostwestfalen, wo jetzt der Sprung zu den Stuttgartern in die Bundesliga gelang. Geschätzte Ablösesumme: 2,5 Millionen Euro. „Nette Geste“, findet RWO-Chef Hajo Sommers zum (kleinen) Geldsegen.

Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Für das Heimspiel am Samstag (14 Uhr, Stadion Niederrhein) gegen Fortuna Köln bittet RWO seine Fans, den Ticket-Vorverkauf zu nutzen. Die Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder über den Online-Ticket-Shop und per Print@home-Funktion sogar ganz bequem von der Couch.

Schiedsrichter Uwe Kemmling in der renovierten Schiedsrichter-Kabine im Stadion Niederrhein. Foto: Verein

Die Schiedsrichterkabine im Stadion Niederrhein wurde vor der Saison 2021/22 von tatkräftigen RWO-Fans umgestaltet. Der Raum erstrahlt in einem neuen Schein, sodass die Schiedsrichter vor, während und nach dem Spiel darin eine angenehme Atmosphäre vorfinden.

Im neu gestalteten Raum lässt sich unter anderem das Zitat vom ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Uwe Kemmling wiederfinden. „Wer dem Druck nicht standhält, soll Samstag nachmittags spazieren gehen“, prangt an der Wand.

Bei seinem kürzlichen Besuch im Stadion Niederrhein durfte er die neue Schiedsrichterkabine sehen und war hellauf begeistert. „Die Kabine hat eine etwas andere Gestaltung als andere. In vielen Schiedsrichterkabinen hängen Bilder, die Idee mit den Zitaten finde ich sehr gut“, zeigte er sich erstaunt.

Vorstands-Talkrunde in Sterkrade

Donnerstag, 28. Oktober, findet das beliebte Frage-Antwort-Format „Sach ma‘, Vorstand…“ in der Gaststätte „Zur Börse“ in Sterkrade (Finanzstraße 6) statt. Dazu lädt der Gastgeber alle RWO-Fans ein. Bis zu 60 Anhänger haben die Möglichkeit, im Publikum Platz zu nehmen und den rot-weißen Vorstand mit Fragen ins Schwitzen zu bringen.

Die Tickets können nun wieder über den RWO-Ticketshop als Print@Home-Variante erworben werden. Im Preis von fünf Euro ist ein Freigetränk inbegriffen. Jedes Bier gibt es an diesem Abend zum RWO-Special-Preis von einem Euro. Start 19, Einlass ab 18 Uhr.

Genau wie an Heimspieltagen gilt die 3G-Regelung. Ein entsprechender Nachweis wird beim Einlass vom Verein kontrolliert.

