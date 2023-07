Caroline Heuser vom AKC ist Solo-Weltmeisterin!

Strahlend bei der Siegerehrung: Caroline Heuser bei der WM in Auronzo.

Auronzo/Oberhausen. Überlegener Sieg für das AKC-Ausnahme-Talent bei der WM im italienischen Auronzo über 1000 Meter. Bronze und Rang vier dazu.

Einen Weltmeistertitel, einen dritten und einen vierten Platz brachte Caroline Heuser (AKC) von den Kanurennsport-Weltmeisterschaften der Junior:innen(U23) aus dem italienischen Auronzo di Cadore mit nach Oberhausen.

Bereits im Vorlauf im Einerkajak über die 1000m-Distanz qualifizierte sich die 16-jährige Alstadenerin mit einem sicheren Sieg direkt für die Endlaufteilnahme. Im Finale ging Heuser das Rennen dann aggressiv und voll offensiv mit hohen Schlagfrequenzen an und setzte sich von Beginn an die Spitze des Feldes. Während der Kommentator Bedenken über die Heusers Standfestigkeit äußerte, baute die Alstadenerin kontinuierlich ihre Führung aus und lag bei der letzten Zwischenzeit an der 250m-Markierung vor dem Ziel mit über vier Sekunden und mehr als einer Bojenreihe (12,50 m) Vorsprung in Führung.

Den Versuch der australischen und der ungarischen Sportlerinnen, ihr diese Führung streitig zu machen, konterte Heuser auf den letzten 200 Metern souverän und kontrolliert. Mit über drei Sekunden oder knapp zehn Metern Vorsprung überfuhr sie die Ziellinie. „Ich wusste, dass ich das kann“ so das Ausnahme-Talent, das noch zwei weitere Jahre bei den Damen Junioren mitfahren darf „die 1000 Meter liegen mir einfach.“

Gegen das stärkste Feld bislang

Schwerer gestaltete sich das Rennen im Einerkajak über die 500 m-Distanz. Im Zwischenlauf, der nachmittags nach der 1000m-Strecke und der Siegerehrung stattfand, musste sich Caroline Heuser knapp dem australischen Boot geschlagen geben und in Folge auf einer der von den Zwischenlaufsiegerinnen entfernteren äußeren Bahnen starten.

Im Finale am Sonntagmorgen ging sie das Rennen mit hohen Frequenzen von über 140 Paddelschlägen pro Minute an und schob sich ab der 250m-Markierung kontinuierlich nach vorne, die Führung der beiden vor ihr fahrenden Boote aus Ungarn und Australien angreifend.

Nur 49 Zentimeter fehlten über 500 Meter

Im Ziel machten dann 19/1000 Sekunden oder gut 49 Zentimeter den Unterschied zwischen Platz eins und drei aus. „Ich hatte hier das stärkste Feld gegen das ich bisher gefahren bin. Am Start konnte ich gut mithalten, meine Stärke liegt jedoch darin, auf der zweiten Streckenhälfte kaum Tempo zu verlieren. Ob ich zufrieden bin? Nun- die Weltmeisterin von 2022 war heute Vierte... ja, ich bin zufrieden.“

WM-Titel, Bronze und Rang vier – da darf man ruhig einmal zufrieden sein. Foto: Verein

Ihren dritten Einsatz hatte die 16-Jährige dann schlussendlich am Sonntagnachmittag auf der 5000m-Langstrecke. In einem ganz neuen Format in sechs Runden mit fünf Portagen, Laufstrecken von 80 Metern mit Boot wie im Kanumarathon gefahren, stellte diese alle Athletinnen vor eine echte Herausforderung.

Trotz eines etwas chaotischen Starts kam die Oberhausenerin gut weg und setzte sich in der Führungsgruppe fest. In der ersten, bereits nach 300 Metern erfolgenden Wende, kam es wegen des noch stark zusammen fahrenden Feldes zu mehreren Kollisionen, in deren Folge Heuser den Kontakt zur Spitze verlor.

Die Portagen waren anspruchsvoll, Caroline Heuser meisterte sie auf der Langstrecke. Foto: Verein

An der ersten Portage auf Platz acht liegend, kämpfte sich die Deutsche Stück für Stück kontinuierlich und routiniert wieder nach vorne. In der vierten von fünf Portagen schaffte sie es, kurzfristig den Kontakt zu den drei führenden Booten wieder herzustellen, auf der Strecke musste sie diesen jedoch wieder leicht abreißen lassen und beendete das Rennen schlussendlich mit einem hervorragenden vierten Platz.

„Diese Langstrecke war komplett anders als bisherige. Die kurzen Runden und die Portagen sind eine echte Herausforderung. Jedes der Mädchen auf den Plätzen eins, zwei, drei und fünf hatte bereits eine Medaille auf Kanumarathon-Welt- oder Europameisterschaften eingefahren. In diesem Weltklassefeld Vierte zu werden, ist absolut in Ordnung und für mich ein super Ergebnis“, so Heuser.

Nur eine kurze Pause, dann beginnt EM-Vorbereitung

Für sie sind jetzt erst einmal ein oder zwei Tage Erholung angesagt. Mitte der kommenden Woche geht es erneut ins Trainingslager zur Vorbereitung auf die im August in Portugal stattfindenden Europameisterschaften. Auch hier ist sie für den Start im Einerkajak über die 500- und 1000 m vorgesehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen