Caroline Heuser für höhere Ziele nominiert

Oberhausen. Das große AKC-Talent hat sich bei einer Ranglistenregatta des Deutschen Kanu-Verbandes mit guten Leistungen ins Gespräch gebracht.

Überzeugende Ergebnisse lieferte Caroline Heuser bei der Ranglistenregatta des Deutschen Kanu-Verbandes in Duisburg. In insgesamt drei Rennen, eines über 200 m, zwei über 500 m im Einerkajak, über jeweils Vor-, Zwischen- und Endlauf, versuchten die Sportlerinnen die Plätze in der erweiterten Nationalmannschaft zu ergattern.

Als mit 15 Jahren jüngste Teilnehmerin im Feld der 16- bis 18-jährigen Damen sicherte sich Heuser im Auftaktrennen über die 200 m-Sprintstrecke den Einzug ins B-Finale, das sie nach einem schnellen Start mit gut einer Bootslänge in Führung liegend für sich entschied. Noch deutlich besser lief es über die 500 m-Distanzen.

Marathonstärke zahlt sich jetzt aus

Hier spielte sie insbesondere auf der zweiten Streckenhälfte ihr Standvermögen aus dem Kanumarathon aus und schob sich Meter für Meter weiter nach vorne. Mit Siegen in Vor- und Zwischenläufen zog sie ungefährdet in die Finals ein. Hier belegte Heuser bei beiden Endläufen einen sicheren dritten Platz. In der Endabrechnung der Rangliste schloss die Alstadenerin mit den über diese drei Rennen eingefahrenen Wertungspunkte mit Platz fünf ab.

Wegen ihrer Leistungen wurde sie als eine von acht Damen für die Teilnahme an der internationalen Regatta Brandenburg vom 13. bis 15. Mai nominiert. Dort entscheidet sich, ob sie die Chance erhält, die deutschen Farben auf den Europameisterschaften Ende Juni in Belgrad/Serbien und den Weltmeisterschaften Anfang September in Szeged/ Ungarn zu vertreten.

Daher ging es für das AKC-Talent direkt am Sonntagabend noch ins Vorbereitungstrainingslager. Ein Dankeschön gilt der Schulleitung des Abtei-Gymnasiums in Duisburg sowie dem Dezernat Schule im Bistum, die Caroline vorsorglich für den Fall einer Nominierung vom Unterricht freigestellt haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen