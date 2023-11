Caroline Heuser für höchste NRW-Sportehrung nominiert

Oberhausen. Die Oberhausener Kanutin Caroline Heuser wurde nach dem WM-Titel als eine von fünf Sportlerinnen für den NRW-Felix-Award nominiert.

Im vergangenen Jahr wurde die Kanutin Caroline Heuser (AKC) nach dem Gewinn der Vizeweltmeisterschaft im Viererkajak zur NRZ-Nachwuchssportlerin sowie zur Oberhausener Sportlerin des Jahres benannt. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft im Einerkajak über die 1000 m sowie der Doppel-Europameisterschaft in den Einern über 500 und 100 m ist die 16-Jährige jetzt im Rennen um die höchste Sportlerehrung in NRW. In der Kategorie „Newcomer des Jahres“ wurde sie als eine von fünf Sportler*innen beim Felix-Award des Landes von NRW-Sportstiftung und Landessportbund nominiert.

Caroline Heuser freut sich sehr über die Nominierung

„Das kam überraschend für mich, ich freue mich riesig. Das ist eine gewaltige Sache. Ich glaube, ich bin die erste Oberhausenerin, die jemals nominiert wurde.“ Die Wahl der NRW-Sportler*innen des Jahres über den „Felix- Award“ gibt es seit 2007 und erfolgt über eine Publikums-Abstimmung über die Webseite www.felix-award.de. Berühmte Gewinner waren in den vergangenen Jahren Gina Lückenkemper und Konstanze Klosterhalfen.

„Oberhausen ist eine Stadt, die finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, trotzdem versuchen Sportverwaltung und Stadtsportbund immer, was zu bewegen. Ich glaube ein Titel wäre nicht nur schön für Caroline, sondern auch für Oberhausen wichtig. Ein Zeichen, dass man gegen Windmühlen gewinnen kann“, so AKC-Vorsitzender und Trainer Karsten Heuser. „Über eine breite Unterstützung der Oberhausener Sportfamilie würde ich mich daher freuen.“

