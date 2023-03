Caro Heuser glänzt beim Athletik-Test, Talente beim Waldlauf

Erfolgreiche AKC-Talente beim Waldlauf an der Wedau.

Oberhausen. Die Rennsport-Kanuten des AKC zeigen gute Frühform. Caro Heuser beim DKV-Athletiktest, der Nachwuchs beim Waldlauf der Kanuten.

Mit einem überzeugenden fünften Platz beim Athletiktest des Deutschen Kanu Verbandes in der Sportschule Kienbaum sicherte sich Caroline Heuser (AKC) einen guten Einstieg in die Qualifikation zur Junioren WM 2023 in Auronzo/Italien.

Früh um 6.15 Uhr mit dem obligatorischen Wiegen in den Wettkampf gestartet, überraschte Heuser beim 30 m-Schnelligkeitstest, wo sie die viertschnellste Zeit aus 42 gemeldeten Sportlerinnen erzielte. Weiter ging es mit den Maximalkrafttests beim Bankziehen, wo sie 100 kg erfolgreich bewältigte, und Bankdrücken. Im Anschluss sicherte sie sich in Kraftausdauer Bankziehen und Bankdrücken (zwei Minuten) jeweils die Bestnote eins, bevor der abschließende 1500 m-Lauf in der Athletikhalle anstand.

Bestnote beim Bankdrücken und -ziehen

Heuser orientierte sich in den ersten beiden von vier Runden an den ersten Fünf, musste jedoch im weiteren Verlauf Läuferinnen passieren lassen und landete auf Rang elf.

Caroline Heuser (AKC) zeigte beim Athletik-Test starke Werte. Foto: Verein

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager Belek/ Türkei geht es mit der WM-Qualifikation Karsamstag über die Über- und Unterdistanzrennen von 2000 und 250 m im Einer in Duisburg weiter. Der fünfte Platz im Athletiktest gibt einiges an Sicherheit um Kampf um die acht bis zehn Tickets zur WM.

Zum ersten Mal seit drei Jahren fand der Waldlauf der Kanuten an der Sechsseen-Platte statt. Vom AKC starteten 22 Athleten in Altersklassen von sechs bis über 50 Jahren bei wechselhaftem Wetter. a Insbesondere für die Jüngsten war dies der erste Wettkampf überhaupt. Mit fünf Siegen in ihren Altersklassen, zwei zweiten Platzierungen und sieben weiteren Platzierungen unter den ersten Neun über die Wettkampfstrecken von 1000 bis 8000 m für die Herren Leistungsklasse überzeugten die Sportler.

