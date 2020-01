BV Osterfeld: Mit zwei Ex-RWO-Profis zum Aufstieg

BV Osterfeld ist im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A ein kleiner „Transfercoup“ gelungen. Denn einer, der genau weiß, wie Aufstieg geht, wird bei der Mannschaft von Spielertrainer Tuncay Aksoy die Defensiv verstärken: Thomas Schlieter, ehemaliger Abwehrrecke bei Rot-Weiß Oberhausen, schließt sich dem Dritten der Kreisliga B an.

Dabei kennen sich Aksoy und Schlieter nicht erst seit ihrer gemeinsamen Kleeblattzeit, sondern bereits seit 2003 durch Adler Osterfeld. „Wir haben da jedes Jahr im November ein gemeinsames Essen, wo mich Tuncay zuletzt gefragt hatte, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Und einem Freund schlägt man bekanntlich keinen Gefallen aus“, freut sich Schlieter auf die neue Herausforderung. Der 38-Jährige hatte zuletzt beim VfB Homberg II gekickt, bevor er die Fußballschuhe eigentlich an den Nagel gehangen hatte.

„Unser Ziel ist der Aufstieg. Von was anderem reden wir gar nicht“

Doch nun will es der gebürtige Duisburger, der auch für die RWO-Traditionself aufläuft, noch einmal wissen. „Unser Ziel ist der Aufstieg. Von was anderem reden wir gar nicht“, gibt sich Schlieter selbstbewusst, der mit dem BV Osterfeld (44 Punkte) in der Tabelle knapp hinter dem RWO-Team 12 (47) und dem Post SV (48) rangiert. „Es wird natürlich vor allem auf die Resultate in den direkten Duellen ankommen. Und daneben dürfen wir uns gegen die anderen Teams keine Ausrutscher erlauben“, sagt Schlieter.

Der 1,91-Meter-Hüne hatte seine erfolgreichste Profizeit bei RWO erlebt, als er zur Winterpause der Saison 2006/07 an die Lindnerstraße wechselte und 2007 und 2008 den Durchmarsch von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga schaffte.

„Das sind für unseren kleinen Verein natürlich tolle Namen“

Allerdings ist Schlieter nicht der erste prominente Neuzugang für die Osterfelder. Neben Serkan Calik, der unter anderem für Galatasaray Istanbul in der ersten Türkischen Liga auflief, hat sich auch Musa Çelik der Tuncay-Elf angeschlossen. Der gebürtige Oberhausener, der als Lehrer an der Fasia-Jansen-Gesamtschule unterrichtet, gehörte ebenfalls zu jener RWO-Elf, die das „Wunder von Bruns“ schaffte. Zuletzt war Çelik als Spielertrainer beim SV Genc Osman Duisburg aktiv.

„Das sind für unseren kleinen Verein natürlich tolle Namen, aber auch starke Persönlichkeiten, die den gesamten Verein motivieren werden“, fügt Aksoy an.