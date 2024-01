Buschhausens Carlos Ishida erneut brasilianischer Meister

Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich Carlos Ishida den Meistertitel in Brasilien.

Oberhausen Carlos Ishida von Tischtennis-Drittligist SC Buschhausen trotzt dem Olympia-Frust und wird erneut brasilianischer Meister.

Während beim SC Buschhausen 1912 weiter gerätselt wird, wann Spitzenspieler Carlos Ishida zum Tischtennis-Drittligisten stößt und alle Visums-Fragen geklärt sind, war der Brasilianer in seiner Heimat aber schon einmal richtig erfolgreich. Zum zweiten Mal in Serie wurde er brasilianischer Meister und zeigt, warum man ihn gerne regelmäßig in der Sporthalle an der Lindnerstraße hätte. Auch der Rücken machte mit. „In der brasilianischen Sonne hält er“, lacht Ishida.

Den Auftakt machte er gegen Richard Pinheiro, mit einem umkämpften 3:2-Erfolg, bei dem er sogar mit 1:2 hinten lag. Es sollte letztlich das knappste Ergebnis werden, denn im Achtelfinale kam Kenzo Carmo zwar noch gegen ihn zum Ausgleich, aber im dritten Satz zeigte er ihm die Grenzen auf und machte mit 3:1 alles klar. Das Viertelfinale gegen Eric Mancini war dann sogar mit 3:0 eine klare Kiste, ebenso wie das Halbfinale gegen Lucca Felippi.

Buschhausens Carlos Ishida beweist im Finale Nervenstärke

Im Endspiel musste er dann gegen Guilherme Teodoro (TSG Kaiserslautern, 3. Bundesliga-Süd) ran und verlor den ersten Satz mit 8:11. Im zweiten Satz war Nervenstärke gefragt, mit 13:11 glich Ishida aus. Jetzt war er gut drauf, 11:7 und 11:9 endeten die beiden entscheidenden Sätze zum Meistertitel. Für Ishida auch eine Bestätigung, nach dem sein Traum von Paris geplatzt ist.

„Dem olympischen Frust getrotzt“, grinst er sicherlich auch darüber dem Verband gezeigt zu haben, was er an die Platte bringen kann. Dritter, neben Mancini, wurde derweil der ebenfalls in Deutschland aktive Rafael Turrini (Grünwettersbach, 1. Bundesliga). (gk)

