Bunt geht’s durch das neue Jahr

Neben dem Vereinsbuch wird bei Arminia demnächst auch noch eine Festschrift erscheinen. Für das Jubiläumsjahr suchen die Arminen derzeit noch ein prägendes Motto. Dafür ist ein Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem das kreativste, originellste oder eingängigste Motto zum Jubiläumsjahr vorgeschlagen werden kann.

Gleichzeitig läuft über das ganze Jahr ein Foto-Wettbewerb. Bei dem werden die witzigsten oder aussagekräftigsten Jubiläums-Fotos gesucht. Gleich ob Mannschaftsbild, Einzelszene oder Spielszene. Egal, ob auf der Platzanlage, in der Kabine oder an anderen symbolträchtigen Orten – Hauptsache es ist lustig.

Dann wird die Arminia selbstverständlich beim Liricher Lichterfest jubiläumsreif am Start sein.

Der zweite Termin des Jahres ist dann das Jugendfußball-Turnier am 8./9. Februar in der Willy-Jürissen-Halle mit Empfang des Karnevalsprinzen Dirk von Groß-Oberhausen samt Gefolge.

Pfingsten wird richtig groß gefeiert

Das traditionelle Pfingstturnier der Jugendabteilung beginnt am 29. Mai, dem Gründungsdatum vor 100 Jahren. Es dauert an bis zum 1. Juni auf der Platzanlage an der Liricher Straße. Derweil feiern die Arminen am 30. Mai den hundertsten Geburtstag im Festzelt auf der Platzanlage.

Das Jubiläums-Sportfest der Liricher Partner „Wunderschule und Arminia“ steigt im „Käfig“ am 10. Juni. Die feierliche Dankmesse des DJK-Vereins wird am 21. Juni selbstredend in der Katharinen-Kirche abgehalten. Anschließend ist der offizielle Festakt in der Unterkirche St. Katharinen.

Jubiläumsspiel gegen RW Oberhausen

Voraussichtlich im Juli wird auf dem Kunstrasen an der Liricher Straße Regionalligist RW Oberhausen zum Jubiläumsspiel gegen die erste Mannschaft der Arminen erwartet.

Am 14. und 15. August laden die Alten Herren des Vereins zu ihrem Traditionsturnier auf die Anlage.

Locker geht’s am 4. September beim „Come together“, einem gemütlichen Beisammensein mit Sponsoren, Freunden und Förderern, auf der Platzanlage zu.

Im Dezember schließlich feiern alle Arminen den Abschluss des Jubiläumsjahres in der Unterkirche. P.V.