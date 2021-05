Ein Bunert-Lauf mit Abstandhaltern startete bereits in Essen.

Nach Corona-Regeln Bunert-Lauf mit Abstand startet am 13. Juni am Kanal

Start und Ziel liegen auseinander, maximal Vierergruppen, Abstand halten – der Bunert-Run am Kanal steigt in echt am 13. Juni.

Oberhausen. Viele Monate mussten Laufbegeisterte der Region auf ihre Wettkämpfe verzichten. Am 13. Juni findet nun mit dem Solo Run wieder ein echter Laufwettkampf in Oberhausen statt. Über fünf und zehn Kilometer können sich alle Hobbyläuferinnen und -läufer messen.

Laufsport bunert sowie der Energiedienstleister Westenergie organisieren in verschiedenen Städten Laufwettkämpfe, bei denen die Teilnehmer in kleinen Gruppen und mit Abstand zueinander auf die Strecke gehen. Bereits am 5. Mai startete die Tour mit dem ersten Stopp im Essener Grugapark.

Meldungen bis zum 3. Juni möglich

Das Konzept sieht vor, dass Teilnehmer unter der Einhaltung von Corona-Regeln und Hygienebestimmungen Wettbewerbs-Feeling erleben. Die Teilnehmer starten innerhalb eines persönlichen Zeitslots in maximal 4er-Gruppen auf die Strecke entlang des Rhein-Herne-Kanals. Start und Ziel befinden sich auf der Sport- und Freizeitanlage des SSB Oberhausen. Über mehrere Stunden verteilt sich so das Teilnehmerfeld, so dass zeitgleich nur wenige Läuferinnen und Läufer unterwegs sind.

Der Stadtsportbund Oberhausen unterstützt das Projekt und freut sich, den vielen Sportbegeisterten der Region endlich wieder eine sichere Abwechslung im tristen Corona-Alltag bieten zu können. Die Anmeldung ist online bis zum 3. Juni unter www.solo-run.de möglich. Die Teilnehmergebühr inklusive Startnummer, Zeitmessung, Läufer-Buff als Mundschutz, Medaille und der Lauforganisation beträgt 19,50 Euro. Kinder unter 18 Jahren starten in der Familienwertung kostenlos. Info: Facebook: www.facebook.com/bunertSolo.

