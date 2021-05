Bundesliga-Relegation: Alexander Mühling fehlt im Hinspiel

Oberhausen/Kiel. Ohne den gelbgesperrten Oberhausener Alexander Mühling muss Holstein Kiel am Mittwoch das Relegationsspiel beim 1. FC Köln bestreiten.

Nach dem verpassten direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga muss Zweitligist Holstein Kiel am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) und am Samstag in der Relegation gegen den 1. FC Köln ran. Verzichten muss Kiels Trainer Ole Werner im Hinspiel in Köln dabei auf Alexander Mühling.

Der Oberhausener wird wie sein Teamkollege Jonas Meffert gelbgesperrt nur zuschauen können. Die Störche, die erster Bundesligist aus Schleswig-Holstein sein wollen, nisten sich derweil in der Rolle des krassen Außenseiters ein. „Wir waren immer dann am stärksten, wenn keiner mehr einen Pfifferling auf uns gesetzt hat“, so Werner.

2018 in der Relegation gescheitert

Durch die 2:3-Niederlage im letzten Saisonspiel gegen Darmstadt 98 und den gleichzeitigen 3:2-Sieg von Greuther Fürth war Holstein Kiel noch von Platz zwei auf Rang drei abgerutscht. In der 2009 wieder eingeführten Relegation hat sich in bisher zwölf Duellen neunmal der Bundesligist durchgesetzt. 2018 war Kiel mit Mühling in der Relegation am VfL Wolfsburg (0:1 und 1:3) gescheitert.

Mit Markus Feldhoff steht zudem ein weiterer gebürtiger Oberhausener in der Relegation. Der Trainer des Zweitligisten VfL Osnabrück ist am Donnerstag beim Drittliga-Dritten FC Ingolstadt (18.15 Uhr) gefordert. Das Rückspiel findet am Sonntag in Osnabrück statt.

