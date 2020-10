BSG Holten hat den neusten Stand der Technik im Visier

Oberhausen. Die 15 Schießanlagen für Luftgewehr und Luftpistole in Holten wurden zu elektronischen Ständen umgebaut. Festakt zur Eröffnung im Kastell.

Die Bürger-Schützen-Gilde Holten 1308 hat in den letzten Monaten die Schießanlagen im Kastell auf den modernsten Stand der Technik gebracht. Mit Fördermitteln des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ des Landes Nordrhein-Westfalen wurden die 15 Schießanlagen für Luftgewehr und Luftpistole zu elektronischen Ständen umgebaut.

„Jetzt ist eine direkte Übertragung des Wettkampfverlaufs sowie der Zwischen- und Endergebnisse von den einzelnen Schießbahnen auf installierte Bildschirme beziehungsweise per Beamer in den großen Saal des Vereins möglich“, erläutert BSG-Pressewartin Barbara Oesterbeck.

Die Technik der neuen Anlage wurde in über 800 Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder installiert. Gleichzeitig wurden die Schießräume auf beiden Etagen des Vereinsheims neu gestaltet. Nach Umsetzung dieses Projektes kann nun in Kürze das Sportangebot unter Corona-Auflagen wieder aufgenommen werden.

Die Eröffnung der Anlage wurde in einem kleinen Festakt im Kastell gefeiert, „auch um Danke zu sagen an all diejenigen in der Politik, bei der Stadtverwaltung und beim Stadtsportbund, die mit Ihrem Einsatz dazu beigetragen haben, dass das Vorhaben gefördert wurde“, so Oesterbeck.

Strenge gesetzliche Auflagen

Die BSG Holten ist nicht nur ein Traditionsverein, sondern in erster Linie ein Sportverein. Der Schießsport erfordert hohe Konzentration und Kontrolle der Muskeln im ganzen Körper. „In keinem anderen Sport gibt es so viele und strenge gesetzliche Auflagen wie beim sportlichen Schießen“, so Oesterbeck.

Großer Bahnhof bei der Neueröffnung (v.l.) Heinz Rompf (Bezirksvorsitzender Bezirk 01), Gerd Müller (Vorsitzender Schützenkreis Oberhausen Mülheim), Cora Winkler (Sportleiterin BSG Holten), Werner Oesterbeck (Gildemeister BSG), Klaus Kösling (SPD), Manfred Gregorius (SSB-Präsident), Katharina Oesterbeck (BSG-Sportschützin), Klaus Dieter Bross (Bürgermeister) und Sabine Grajewski (SSB-Geschäftsführerin). Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Voraussetzung für den Erwerb einer eigenen Luftdruckwaffe ist das Vollenden des 18. Lebensjahres. Für eine Sportwaffe, die eine waffenrechtliche Erlaubnis voraussetzt, müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein, man muss z.B. „zuverlässig und geeignet“ sein, ein Bedürfnis nachweisen und seit mindestens einem Jahr Mitglied im Verein sein. Immer wieder wird das weitere Vorliegen dieser Voraussetzungen durch die zuständige Behörde überprüft.

Auch die Betreuung des Nachwuchses ist durch den Deutschen Schützenbund so ausführlich geregelt wie in keinem zweiten Sportverband. Wer sich um die Jugendlichen kümmert, muss entsprechende Handlungskompetenz im Umgang mit Nachwuchs auf dem Schießstand nachweisen.

Die BGS Holten bietet für alle Altersklassen als Breitensport das Schießen mit dem Luftgewehr und der Luftpistole an. „Für die Jüngsten ab sechs Jahren bieten wir das U12-Training mit dem Lichtgewehr an“, so Oesterbeck und verweist auf die Vorteile des Sports für Kinder und Jugendliche. Er habe z.B. positive Wirkung auf die Schulung von logischem Denken, die Verbesserung der Konzentrations- und Merkfähigkeit, die Steigerung von Verantwortungsbewusstsein und die Entwicklung der Eigendisziplin, die Förderung des Sozialverhaltens, wie Fairness und Gruppenfähigkeit, die Integration von Behinderten und die Therapie für hyperaktive Kinder.

Der Termin für den Trainingsbeginn folgt noch auf der Vereinsseite www.bsg-holten.de