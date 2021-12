BSCO sammelte sieben Titel im Bezirk ein

Oberhausen. Die Adventszeit stand bei den Bogenschützen ganz im Zeichen der Bezirksmeisterschaften. Der BSCO sicherte sich ordentlich Titel.

Die Bezirksmeisterschaften prägten bei den Bogenschützen den Advent. Obwohl fraglich ist, ob es wegen Corona eine Landesmeisterschaft Anfang 2022 geben wird, stellten sich die Schützen zur Qualifikation kampfbereit an die Schießlinie. So nahmen einige Schützen des BSC Oberhausen den Titel des Bezirksmeisters mit nach Hause. Dirk Boelling, Siegfried Reske und Petra Klotten erkämpften sich den Titel in ihren Klassen/Compound.

Bei den Recurver*innen dominierten aus BSCO-Sicht vor allem die Mitglieder des Ligateams, was nicht zuletzt auf deren größere Wettkampferfahrung in diesem Jahr zurückzuführen war. Oliver Roß schoss einen hervorragenden ersten Durchgang mit 283 von 300 möglichen Ringen, ein Ergebnis, das eines jungen Kaderschützen würdig wäre.

Durch einen Leistungseinbruch verpasste er in der zweiten Hälfte das Podium, konnte aber dennoch sein Potenzial eindrucksvoll demonstrieren. Auch erfreulich: Elyse Habersetzer, die sich als Liga-Neueinsteigerin bereits gesteigert hatte, schoss einen konstant guten Wettkampf mit 533 Ringen und sicherte sich den Vizetitel hinter einer Kaderschützin. Platz vier in der leistungsstarken Herrenklasse gab es für Sebastian Lesaar mit für seinen Trainingsrückstand beachtlichen 540 Ringen.

Startschwierigkeiten bei Katrin Brunner

Thorsten Granieczny errang Silber durch eine für ihn gewohnt solide Leistung (545 Ringe). Schwierig erwies sich der Beginn für Karin Brunner. Sie kam nicht recht in den Wettkampf und es sah in der Pause so aus, als müsse sie sich diesmal der Konkurrentin von Grün-Weiß-Holten geschlagen geben. Doch durch Kondition und Wettkampferfahrung konnte sie mit guten Passen in der zweiten Hälfte das Ruder noch herumreißen und wurde mit 520 Ringen Meisterin.

Thomas Beha hatte zwar zunächst ein Formtief, konnte sich aber gegen Wettkampfende steigern. Immerhin gewann er gemeinsam mit Thorsten Granieczny und Oliver Roß den Mannschafts-Vizetitel in der Herren Masters Klasse. Weitere Podestplätze in ihren Klassen errangen: Malte Schulz, Simon Dörge und Maleah Blecker (alle Bezirksmeister*in), Sophie Klabuhn (Platz drei). Trotz der Hygienemaßnahmen fand also ein beinah routinemäßiger Wettkampf statt, was alle Akteur*innen hoffen lässt, dass sich der Sportbetrieb im nächsten Jahr weitgehend normalisieren wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen