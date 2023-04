Björn Wentz besteht belgischen Rad-Klassiker

Oberhausen. Die virtuelle Trainingsgruppe „Moonriders“ nahm an der realen Hobby-Ausgabe von Lüttich-Bastogne-Lüttich und meisterte die 255 Kilometer in 9:30.

Björn Wentz. Mitarbeiter der Oberhausener Sportredaktion und begeisterter Rennradler, hat jetzt mit seiner Online-Trainingsgruppe „Moonriders“ die reale Hobby-Ausgabe des ältesten Radrennens der Welt, Lüttich-Bastogne-Lüttich, bestritten.

Das Quartett mit Wentz, Jonathan Stephens (GB), Wouter Claes (B) und Daniel Schoch (D) schaffte die 255 Kilometer und 4498 Höhenmeter in 9:30 Stunden. „Wir haben versucht, aus dem Wind zu bleiben und sind in größeren Gruppen gefahren.“ Dabei profitierten die Hobbyradler auch davon, dass sie sich an eine Truppe von Jumbo-Visma hängen konnte, die am Samstag für den Rennsonntag trainierte.

Bergauf besser in Fahrt als steil bergab

Gestartet wurde morgens um sieben Uhr bei vier Grad Celsius, die ersten 100 Kilometer gab es ordentlich Gegenwind, ab Kilometer 190 kam Regen hinzu. Wentz: „Ich habe gemerkt, dass ich mehr Bergfahrer als Abfahrer bin.“ Denn bergauf machte er immer wieder gut, was er in den Abfahrten verloren hatte.

