Björn Raffelberg: „Das sind genau unsere Spiele“

„Wir haben ja schon Glück, dass wir nicht am Sonntag spielen“, lacht Co-Trainer Björn Raffelberg. Denn so ist der vierte Advent am Sonntag frei und soll entsprechend auch mit drei Punkten in der Tasche genossen werden. Vorher erwartet den Zweitligisten OTHC allerdings eine echte Aufgabe. Um 18 Uhr rollt der Ball in Köln, wenn es zu einem richtungsweisenden Duell bei Schwarz-Weiß geht.

„Es geht für beide jetzt um extrem viel. Wir haben etwas gutzumachen, Köln steht aber genau so unter Druck. Sie müssen ihre Punkte des letzten Wochenendes veredeln“, weiß Raffelberg. Der OTHC steht auf Platz vier mit sechs Punkten, Köln dahinter mit vier Punkten und etwas abgeschlagen der Bonner THV ohne Zähler. Weil die Oberhausener das Hinspiel in eigener Halle in letzter Sekunde gewannen, stehen sie gut da. Doch nach zwei deftigen Niederlagen gilt es, den Abwärtstrend schnell zu stoppen.

„Das Spiel kommt genau zur richtigen Zeit“

„Ich denke, das Spiel kommt genau zur richtigen Zeit. Wir wollen uns mit einem Sieg aus dem Jahr verabschieden“, formuliert der Co-Trainer. Dabei erwarten alle Beteiligten ein sehr enges Spiel, das sich durchaus auch in der letzten Sekunde wieder entscheiden könnte. „Die Spiele in Köln sind immer emotional und immer spannend, da können sich die Zuschauer freuen“, ist er sich sicher.

Dazu passt, dass alle wieder an Bord sind. Chris Reinersmann und Sören van Gessel sollen die Ladehemmungen vorne beheben und damit den Druck von der Defensive nehmen. Auch dass alle anderen Mannschaften spielfrei haben und im Anschluss die Weihnachtsfeier im Clubhaus stattfindet, dürfte für ein volles Haus in Köln sorgen. Das bedeutet auch, dass Aushilfe Lukas Schneider auf die Tribüne muss. „Mit zwölf Leuten im Kader macht es in der Regel wenig Sinn. Dazu hätte er sich dann festgespielt und die Saison in der Zweiten geht ja noch bis März“, ist die Erklärung denkbar einfach. Dazu ist jede Unterstützung auf der Tribüne eine willkommene: „In Köln ist immer was los und es ist immer unangenehm zu spielen, da es immer auch ziemlich laut von der Tribüne schallt.“ Das ist allerdings nichts, wovon sich die Gäste beeindrucken lassen wollen, ganz im Gegenteil: „Die Jungs lieben so etwas. Wenn sie sich reinkämpfen, reinbeißen müssen – darauf stehen sie. Das sind genau unsere Spiele.“

Harter Start im nächsten Jahr

Drei Punkte wären für den OTHC auch ein wichtiges Ruhepolster im Kampf um den Klassenerhalt. Zwar steht Bonn punktlos mit dem Rücken zur Wand, doch in das direkte Duell am Doppelspieltag am zweiten Januarwochenende würde man deutlich entspannter gehen können, wenn der Vorsprung bis dahin angewachsen wäre.

Zumal der Partie am Sonntag noch das Derby am Samstag gegen Kahlenberg voran geht. Damit wird sich der OTHC jetzt aber noch nicht beschäftigten, nun steht erst einmal der erste Punktgewinn in fremder Halle auf dem Programm und anschließend eine ausgelassene Weihnachtsfeier an der Arenastraße.