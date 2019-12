Björn Raffelberg: Auf jeden Fall Punkte sammeln

2. Bundesliga

Kahlenberger HTC –

OTHC Sa 14





OTHC –

DSD Düsseldorf So 15

Ein wichtiges Wochenende für den OTHC, der wieder doppelt mal ran muss. „Das ist natürlich schon eine ordentliche Belastung, aber das geht ja allen Mannschaften so“, will Björn Raffelberg keine Ausreden zählen lassen.

Der Co-Trainer ist am Wochenende dazu allein an Bord. Tim Welsch ist auf einem Lehrgang, aus dem Kader fehlt Urlauber Sören van Gessel. Unter der Woche wurde wieder viel Videostudium betrieben, insbesondere die viel zu einfachen Fehler aus der Partie beim ungeschlagenen Spitzenreiter Neuss standen noch einmal auf dem Plan.

„Wir müssen unsere Leistung bestätigen und etwas mitnehmen“, erwartet Raffelberg.

Derby gegen den Kahlenberger HTC

Am Samstag steht dabei das heiß erwartete Derby gegen den Kahlenberger HTC an. Die feuern die Werbetrommel bereits die ganze Woche an und dementsprechend erwartet die Oberhausener eine volle Kulisse. „Es wird voll und laut. Die letzten Spiele waren immer eng und emotional, so wie man sich ein Derby eben vorstellt.“

Man kennt sich schließlich und hat aus der Feldsaison noch eine offene Rechnung. „Da haben wir klar verloren“, erinnert sich der Coach. Die Kahlenberger sind auch jetzt leichter Favorit, stehen einen Platz über dem OTHC auf Rang zwei.

Auf keinen Fall ohne Punkte aus dem Wochenende

Direkt hinter dem OTHC steht DSD Düsseldorf, der Gegner am Sonntag. „Drei Punkte wären super, wir dürfen auf keinen Fall ohne Punkte aus dem Wochenende gehen“, formuliert Raffelberg. Denn die beiden punktlosen Kellerkinder Bonner THV und SW Köln spielen am Wochenende gegeneinander. Einer der beiden wird daher in jedem Fall punkten und den Rückstand möglicherweise verkürzen.

In einer Gruppe mit sechs Teams ist jedes Spiel ein Endspiel, so dass sich am Wochenende schon entscheiden könnte ob es am Ende ein harter Abstiegskampf wird oder ob man mit einem Polster in die Rückserie starten kann.

Die beginnt dieses Jahr, am kommenden Samstag bei SW Köln.