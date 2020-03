In zwei Jahren feiert Adler Osterfeld seinen 100. Geburtstag. Damit der Fußball-Bezirksligist dies gebührend tun kann, hat der Verein bereits die ersten Weichen für die neue Saison gestellt. Nicht nur stehen bereits mit Robin Raguse und Gino Seggio von Ligakonkurrent SC Frintrop 05/21 zwei Neuverpflichtungen fest. Auch in Sachen Trainerfrage gibt es nun Klarheit: Bis Juni 2022 wird der derzeitige Chefcoach Udo Hauner weiterhin das Zepter an der Siepenstraße schwingen.

„Co-Trainer Massimo Lo Mele und ich haben für uns entschieden, dass wir den Verein nicht hängen lassen und uns bis zum Jubiläumsjahr noch einmal den Hintern aufreißen wollen“, so Hauner zu seiner Vertragsverlängerung. Dabei wollte der 55-Jährige, der bereits als Spieler für die Adler aufgelaufen war, eigentlich kürzer treten. So war er zum Start der aktuellen Saison als Jugendleiter ins zweite Glied gerückt. Pierre Schmitz übernahm den Platz an der Seitenlinie. Doch Schmitz musste aus beruflichen Gründen sein Amt in Osterfeld im November 2019 niederlegen, so dass Hauner erneut ran musste.

„Udo Hauner ist quasi Mädchen für alles“

Tobias Hauner (r.) ist bei Adler Osterfeld fürs Toreschießen verantwortlich. Foto: Andreas Hofmann / FUNKE Foto Services

„Unter dem Strich ist das die beste Lösung. Udo und Massimo wollen eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, die die Zuschauer wieder mitreißt. Darum geht es doch im Fußball“, sagt der Sportliche Leiter Carsten Kemnitz und freut sich genauso über die Entscheidung wie Tobias Hauner. Der Vollblutstürmer, der in der aktuellen Saison schon 22-mal getroffen hat, weiß um die Qualitäten seines Vaters: „Hier geht es ja nicht nur um die Position als Trainer. Er ist quasi Mädchen für alles. Ohne ihn wäre der Verein nicht da, wo er heute ist.“

Wie bereits angesprochen, sollen dabei zwei neue Akteure das Team verstärken. Dabei ist vor allem Gino Seggio kein Unbekannter in Osterfeld, spielte der Rechtsfuß doch bereits in der Vergangenheit sowohl in der Landes- als auch in der Bezirksliga für die Adler. Dabei schätzt Udo Hauner besonders die Vielseitigkeit des 29-Jährigen: „Gino kann auf den Außenbahnen eingesetzt werden, als Zehner oder sogar auch im Sturm. Er ist der Typ Spieler, nach dem sich jeder Trainer die Finger leckt.“

Die Konkurrenzsituation vergrößern

Und auch der zweite Neuzugang, Robin Raguse, soll „mit seiner enormen Geschwindigkeit“ den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft erhöhen. Denn gerade hier sieht Udo Hauner einen Grund, warum die aktuelle Spielzeit mit Platz zehn mehr als durchwachsen verläuft. „Die Grundstruktur des Teams ist seit sieben oder acht Jahren dieselbe, so dass sich da in bestimmten Saisonphasen eine gewisse Sattheit eingeschlichen hat. Der wollen wir nun mit einigen neuen Spielern entgegenwirken.“

Dabei macht Udo Hauner im selben Atemzug aber deutlich, dass auch weiterhin der Spaßfaktor nicht verloren gehen soll. „Wir wollen jetzt keinem etablierten Spieler mehr Druck als sonst machen. Das Potenzial der Truppe ist ja immer da gewesen. Nur müssen wir es schaffen, dass eben 20 oder 30 Prozent mehr rausgeholt wird.“

„Die Gesundheit der Liebsten ist das wichtigste“

Wegen der Corona-Krise ruht bis zum 19. April in der Bezirksliga der Ball. An Fußball denkt Udo Hauner derweil nur wenig, gibt es doch in der aktuellen Situation wichtigere Themen. „Meine Eltern sind beide über 80. Natürlich macht man sich da seine Gedanken. Die Gesundheit der Liebsten ist das wichtigste. Wann und wie wieder Fußball gespielt wird, das ist für mich momentan absolut zweitrangig.“

Dem schließt sich auch Tobias Hauner an, der neben seinem Engagement in der ersten Mannschaft noch die Adler-U19 trainiert. „Man versucht zumindest ein wenig abzuschalten und sich auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren.“

Dabei kann sich der 28-Jährige nur schwer vorstellen, dass in dieser Saison noch mal gespielt wird. „Für unsere Mannschaft, die jenseits von Gut und Böse steht, ist es natürlich eine andere Situation, als würde man unterm Strich stehen. Ich hoffe, dass man am Ende eine Lösung findet, mit der alle Leben können.“