Billardfreunde Sterkrade verteidigen ihren DM-Titel

Oberhausen. Die Billardfreunde Sterkrade behalten bei der Vierkampf-Mannschafts-DM auf dem Turnier-Billard kühlen Kopf.

Oberhausen hat einen weiteren Deutschen Meister im Billard. Nach dem BCO im Poolbillard verteidigten auch die Billardfreunde Sterkrade ihren DM-Mannschaftstitel Vierkampf auf dem Turnier-Billard (kleiner Tisch). Zur Endrunde in Gelsenkirchen beim BC Grüner Tisch Buer traten vier Mannschaften mit je vier Sportlern in den Disziplinen Freie Partie, Einband, Cadre 35/2 sowie Cadre 52/2 gegeneinander an.

Im Endspiel um Gold zeigten die Billardfreunde Sterkrade, trotz sehr hohen Temperaturen in den Räumlichkeiten, ihre wahre Stärke. Michael Woidowski, Dietmar Rosens, Micha van Bochem und Uwe Matuszak gewannen das Finale glatt mit 8:0 gegen die Billardfreunde Wattenscheid mit Rainer Waldbauer, Markus Remy, Uwe Kerls und Sascha Lindenau, und bekamen die DM-Goldmedaille um den Hals gehängt.

Ebenfalls am Start waren aus dem Billard-Verband Mittleres Rheinland der BSC Merzenich mit dem Deutschen Meister in der Freien Partie, Helmut Künstler, und vom Niederrhein die BSF Goch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen