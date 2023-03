BF Sterkrade in Frankreich stark auf Rang fünf

Oberhausen. Bei einem großem Turnier in Frankreich behaupteten sich die Sterkrader sehr gut und verpassten das Halbfinale nur um Haaresbreite.

Das European Cup Classic-Team im Billard Karambolage stand jetzt in Douarmenez (Frankreich) wieder auf der Bühne im Espace Jules Verne. 2022 fand es wegen der Pandemie nicht statt. Aus Oberhausen nahm das Team der Billardfreunde Sterkrade mit Micha van Bochem, Michael Woidowski und Uwe Matuszak erfolgreich teil.

Gespielt wurde am großen Billardtisch in den Disziplinen Einband, Cadre 47/2 und Cadre 71/2 in zwei Gruppen. Hier hatten es die Sterkrader in der Gruppe A neben dem Ausrichter Douarnenez Sport Billard mit dem BC Noorderkempen (Belgien) und De Hazelaar (Niederlande) zu tun. In Gruppe B spielten Seccion Billar Forment (Spanien), ABC Merklinde (Deutschland), Billard club du canon dór de ronchin (Fankreich) und Billard club Andernosien (Frankreich).

Einzug ins Halbfinale nur ganz knapp verpasst

Jedes Team stellte drei Spieler als Experten in den drei beteiligten Disziplinen. Die Halbfinals bestritten die ersten zwei Mannschaften der Gruppen im gekreuzten Halbfinale. Die Billardfreunde Sterkrade verpassten den Einzug ins Halbfinale mit viel Pech um Haaresbreite. Dennoch erreichten sie bei ihrer ersten Teilnahme der besten europäischen Teams im Endklassement den fünften Platz.

Im Finale standen sich Billard club du canon d’or de ronchin und der Gastgeber Douarnenez Sport Billard gegenüber. In allen drei Disziplinen überzeugte die Heimmannschaft und gewann mit 2:0-Matchpunkten.

