Betriebssportler denken über den Tellerrand hinaus

Oberhausen. Der Betriebssport Kreisverband Oberhausen denkt auch an darbende Kulturbetriebe. Jetzt wurde der Circus Busch unterstützt.

Der Circus Busch hat sein Corona-Quartier nahe dem Centro aufgeschlagen. An einem Ort, wo Mensch und Tier auskömmlich Platz haben und das aktuell auch noch für längere Zeit so einplanen müssen.

Der Circus benötigt viel Unterstützung in Form von Futter und Geldspenden, um laufende Kosten decken zu können. Aus diesem Grunde hat sich der Betriebssport-Kreisverband Oberhausen (BKV) entschieden, dem Zirkus eine Spende in Höhe von 500 Euro zu überreichen, da diese Art der Unterhaltung in Lockdown-Zeiten wenig staatliche und kommunale Unterstützung entgegengebracht wurde, obwohl auch hier ein gutes Hygienekonzept vorgelegen hat

Diese Konzept als Beispiel genommen, hat der BKV Oberhausen angedacht, seine Jahreshauptversammlung unter aktuellen Corona-Bedingungen für die Zukunft zu prüfen. Das gleiche gilt auch für die BSG Eintracht Waldhuck. Durch diese Aktion wollen die Betriebssportler ein Zeichen setzen, um die Kultur und den Sport in Oberhausen zu unterstützen.

Vielleicht überlegen sich auch andere Verantwortliche aus Sport und Kultur ähnliche kreative Aktivitäten, um darbende Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche zu unterstützen.

