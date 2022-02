Berlin-Reise war für den SC 1912 ein voller Erfolg

Oberhausen. Ein Blitzstart zum 4:0 schaffte die Grundlage für den starken Erfolg der Buschhausener bei den Berliner Füchsen.

Der Ausflug nach Berlin war ein voller Erfolg. Mit 6:1 siegten die Zwölfer in der 3. Tischtennis-Bundesliga bei den Füchsen und konnten dabei dank eines hervorragenden Starts sogar etwas auf die Bremse treten und dennoch souverän gewinnen.

Im Doppel stellten Michael Servaty und Thomas Pellny schnell als Doppel zwei auf 1:0. In drei Sätzen fertigten sie Daniel Bartels und Christian Helm schnell ab. Das sah am anderen Tisch erst mal nicht so gut aus, Thomas Englert und Diego Hinz erwischten den besseren Start und gewannen den ersten Satz gegen Genia Milchin und Heye Koepke. Doch die revanchierten sich im zweiten Satz und sicherten sich auch den dritten zum wichtigen 2:1. Das gab Sicherheit, auch wenn sie kurz wackelten, mit dem 11:9 ging es mit einem komfortablen Vorsprung in die Einzel.

Hier mussten die Zwölfer dann allerdings umstellen. Pellny konnte sich schonen, Kai Schlowinsky sollte auf die Vier rücken. Die Gastgeber, die ohne Einser Sebastian Borchardt und die verletzte Nummer zwei Ali-Serdar Gözübüyük antraten, wollten nun hier verkürzen und das Spiel wieder spannend machen. Das sollte aber keine einfache Aufgabe werden, Servaty verteidigte seinen 6:0-Start gegen Bartels, Milchin sollte gleiches in seinem zweiten Satz gelingen. Umgekehrtes Bild am anderen Tisch, mit 1:1 ging es weiter. Servaty fand jedoch schnell zurück in die Spur und markierte das 3:0.

Milchin mit dem wichtigen 4:0-Zwischenstand

Zwischen Milchin und Elgert ging es hin und her, mit besserem Ende für den Zwölfer-Kapitän. Mit vier Punkten in Serie brachte er sich zum 10:7 in Stellung, Elgert verkürzte zwei Mal, doch den entscheidenden Aufschlag brachte Milchin durch - 4:0 und damit eine ganz hervorragende Ausgangslage vor der Pause. Auch Teamchef Michael Lange hatte hier mit klasse Coaching seinen Teil beigetragen.

Unten kam der reinrotierte Schlowinsky zum Einsatz und machte seine Sache gar nicht schlecht. „Man merkt ihm aber die mangelnde Spielpraxis an“, nimmt ihn Lange in Schutz. Schließlich hat die Nummer eins der zweiten Mannschaft im vergangenen Jahr das letzte Pflichtspiel absolviert. Koepke machte es besser und auch wenn nicht alles rund lief, so fuhr er gegen Diego Hinz einen ungefährdeten Sieg ein. Der Schlusspunkt war dann Servaty vorbehalten, dem Lange attestiert: „Er spielt aktuell befreit auf und kann uns in einer Phase wo wir auf Thomas [Pellny] verzichten müssen, dann auch oben tragen.“

Mit 6:1 war der Sieg nun eingetütet, die Zwölfer schieben sich wieder ran. „Das war ein verdienter Sieg und mit der Entscheidung Thomas nach den Doppeln zu schonen, haben wir uns denke ich auch richtig entschieden“, resümiert der Teamchef.