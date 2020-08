Ein Ironman in Eigenregie Bergheider Olaf Ortmann in 13:20 Stunden am Ziel

Oberhausen. Ausdauersportler Olaf Ortmann bewältigte einen Ironman als Solo-Ritt. Er hatte viele Helfer bei dem Triathlon auf Texel.

Olaf Ortmann vom VfL Bergheide ist ein begeisterter Ausdauersportler. Einen 24-Stundenlauf (142,849 Kilometer), ein 24-Stunden-Schwimmen (20,4 Kilometer) sowie die Stonemandistanz von 162 Kilometern mit dem Mountain-Bike hat er bereits geschafft.

Nun hatte er sich für 2020 die Ironmandistanz vorgenommen. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Sollte der ganze Trainingsaufwand umsonst gewesen sein? „Nein!“, meinte Ortmann, „dann organisiere ich mir selbst eine Veranstaltung.“ Hierfür nutzte er seinen Familienurlaub auf der Nordseeinsel Texel.

Alles selbst organisiert und vorbereitet

Hier ist sein Bericht: „Vor einem Jahr habe ich beschlossen, eine Pause vom Ultralauf zu machen und zur Abwechslung ein Triathlon-Jahr einzulegen. Also wurde ein Rennrad gekauft und das Kraulschwimmen erlernt.

Angedacht waren Veranstaltungen in Hagen und Kraichgau zur Vorbereitung und anschließend die Ironman-Europameisterschaften in Frankfurt als Ziel. Alle diese Veranstaltungen fielen der Pandemie zum Opfer.

Texel ist der optimale Ort gewesen

Also beschloss ich, meinen eigenen Triathlon zu absolvieren. Dafür bot sich Texel an. Dort kenne ich mich bestens aus und habe gleich zwei Begleitfahrzeuge. Ein weiterer Vorteil: Die Insel ist sehr verkehrsarm, wenn auch oft windanfällig. Eine günstige Rad- und Laufstrecke war schnell gefunden. Die Schwimmeinheit sollte im Schwimmbad erfolgen. Wegen der Pandemie darf das eigentlich nur 60 Minuten genutzt werden. Aber Texelaner sind entspannt. Mir wurde zugesagt, das Schwimmbad so lange nutzen zu dürfen, bis die 3,8 Kilometer absolviert wären.

Ein wenig Sorge bereitete mir meine Schulter. Diese war nach einem Sturz mit dem MTB noch nicht schmerzfrei. Doch meine Nichte legte als angehende Ärztin ein Tape und löste auch dieses Problem.

60 Freunde fieberten am Smartphone mit

Meine Tochter Eva überzeugte mich, eine WhatsApp-Gruppe ins Leben zu rufen: ,Wenn Du schon keine Zuschauer am Streckenrand hast.’ Zu meiner Verblüffung fanden sich schnell über 60 Freunde, Familienmitglieder und Vereinskollegen, welche begierig die Zwischenstände sowie Fotos und kurze Filme verfolgten und sich mit Kommentaren und Anfeuerungen meldeten. So wurde ich während des gesamten Wettkampfes von meinem Begleitteam über das Echo informiert.

So stand ich um 7.30 Uhr mit einer Abordnung meiner Familie im Schwimmbad Molenkoog an meiner eigens abgesperrten Bahn. Ursprünglich wollte ich durch eine Mischung aus Kraul und Brust die Schulter entlasten. Aber es ging überraschend gut. So kraulte ich die kompletten 3,8 Kilometer in 1:45 Stunden durch. Unter dem Applaus der Badegäste, die mitbekommen hatten, welch verrückter Kerl sich unter die Schwimmer gemischt hatte, verließ ich im Laufschritt das Bad und wechselte sofort aufs Rad.

Marathon zog sich dann doch dahin

Die ersten Kilometer im 36er-Schnitt. Viel zu schnell, aber es war Rückenwind. Dann pendelte es sich um 30 km/h ein. Nach 180 Kilometern endete die Radprüfung.

Auf der Laufstrecke merkte ich deutlich, dass ein Marathon nach Schwimmen und Radfahren etwas anderes ist. Mein eigentliches Marathontempo liegt bei knapp fünf Minuten pro Kilometer. Dass dies nicht funktionieren würde, war mir im Vorfeld klar. Also versuchte ich es mit einem Sechsminuten-Schnitt. Das funktionierte auch gut. Den Halbmarathon durchlief ich in 2:20 Stunden. Dann rächte sich, dass ich im Vorfeld wenig Wert auf die richtige Ernährung gelegt hatte. Jetzt konnte ich keine Müsliriegel und Iso-Getränke mehr sehen. Mein Magen rebellierte, ich musste zeitweise gehen

Irgendwann konnte ich dann wieder flüssig, wenn auch langsamer laufen. Der letzte Kilometer dann wieder schnell in 4:20. Die ersten Häuser, unser Haus, Familie und Freunde. Dies hatten einen Zielbereich aufgebaut: 13:20 Stunden. Möglich wurde das dank der Unterstützung der Familie, Trainer und der ärztlichen Betreuung. Dank auch an die Nordtriathleten für Geduld und gute Tipps. Und an meinen Heimatverein VfL Bergheide sowie meine 61 Mann/Frau starke WhatsApp Gruppe.“