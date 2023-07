Bergfest bei Sport im Park mit dem SSB: Bilanz ist positiv

Oberhausen. Die große Kurs- und Fitness-Aktion des Stadtsportbundes auf dem Freizeitgelände am Stadion läuft noch bis zum 27. August. Die Hälfte ist rum.

Die Hälfte ist geschafft, die Bilanz zum Bergfest fällt positiv aus: Nachdem Ende Juni der Auftakt zur siebten Auflage von Sport im Park stattfand, ist nun Halbzeit. Und auch im vermeintlich verflixten siebten Jahr ist die Begeisterung der Teilnehmer*innen groß.

Auch wenn das Wetter es nicht immer gut meinte, hielten weder die Hitze noch Unwetter die zahlreichen Sportbegeisterten davon ab, die Kurse zu besuchen.

Altbekannte Angebote wie Fit in den Abend, Dynamisches Yoga und Fit von Kopf bis Fuß 60+ konnten sich fast wöchentlich über bis zu 60 Anwesende freuen. Und auch die neuen Angebote wie Dance Fitness und CrossHIT wurden bislang super angenommen.

Das Faszientraining ohne Hilfsmittel, ein Dauerbrenner bei Sport im Park knackte schon die 100er-Marke. Der SSB ist gespannt, ob der Rekord aus dem vergangenen Jahr von 107 noch eingestellt wird. Fünf Wochen bleiben noch Zeit.

Viele neue Gesichter sind dabei

Besonders erfreut ist SSB-Geschäftsführerin Sabine Grajewski, dass in vielen Kursen nicht nur altbekannte Gesichter, sondern auch viele neue Sportbegeisterte dabei sind. Einige von ihnen hatten von Sport im Park zuvor noch nicht viel mitbekommen. Fragt man die Übungsleitungen der Kurse, bekommt man positives Feedback und Begeisterung für das Projekt.

Sport im Park mit Dance Fitness: auch sehr beliebt. Foto: SSB

Petra Dobner zum Beispiel, schon seit Jahren mit ihren Angeboten Aroha und Kaha bei Sport im Park dabei, hat auch in diesem Jahr viel Freude an ihren Kursen. Es motiviert sie, in die lächelnden Gesichter der Teilnehmer*innen zu schauen. In diesem Jahr hatte sie mit Faszio ihr Kursangebot sogar noch weiter ausgebaut.

Tag des Sports zum Finale am 27. August

Auch wenn vereinzelte Kurse wie Bogenschießen schon beendet sind oder in die Pause gehen, gibt es auch in der zweiten Hälfte ein vielfältiges Kursangebot für Jede und Jeden. Sport im Park läuft noch bis zum 27. August und wird mit dem „Tag des Sports“ gebührend abgeschlossen. Kurse laufen täglich am Nachmittag und außer am Donnerstag auch am Vormittag.

Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nur Pflicht bei Angeboten mit begrenzter Teilnehmendenzahl wie Drachenboot.

Bei den anderen Kursen wird die Anmeldung über die Sport-im-Park-App zu Kommunikationszwecken empfohlen. Weitere Informationen und Bilder gibt es auf der Homepage des Stadtsportbundes sowie aktuelle Tagesrückblicke auf den Sozialen Kanälen.

Die Veranstalter machen noch einmal darauf aufmerksam, dass die Angebote offen für alle sind und es sich um kein geschlossenes Kurssystem handelt. Der Einstieg ist jederzeit möglich.

