Beim Sepp-Herberger-Tag gilt: 11 Freunde müsst ihr sein!

Oberhausen. Statt Mathe, Deutsch oder Kunst stand für 240 Schülerinnen und Schüler der Hartmannschule ein ganz besonderer Sportag auf dem Programm.

Es war kein alltäglicher Schultag für die rund 240 Schülerinnen und Schüler der Hartmannschule in Oberhausen. Fußball, Sport und Aktion standen anstelle von Mathe, Deutsch oder Kunst auf dem Stundenplan. Grund hierfür war der Sepp-Herberger-Tag, der von der Hartmannschule und den Sportfreunden Königshardt in Kooperation mit dem Fußballverband Niederrhein organisiert wurde. Bereits seit den 1980er-Jahren wird mit den Aktionstagen an den Weltmeister-Trainer von 1954 erinnert.

Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 wurde dieses Fußballfest für Grundschulen und Fußballvereine neu konzipiert. Im Mittelpunkt stand natürlich das Fußballspiel. Beim Turnier der Grundschulklassen galt: 11 Freunde müsst ihr sein! Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen konnten außerdem das DFB-PAULE-Schnupper-Abzeichen erwerben.

Der Spaß kam für die Schülerinnen und Schüler der Hartmannschule beim Sepp-Herberger-Tag nicht zu kurz. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Die drei Stationen waren mit etwas Geschicklichkeit schnell gemeistert. Beides – das Turnier und die Abnahme des Abzeichens – gehörten zu einem erlebnisreichen Sepp-Herberger-Tag. Kurz vor Ende des Tages duellierten sich noch Ludwig Lippold (Referent Jugendfußball FVN) und Kevin Grund (Ex-Profi bei 1. FC Bocholt, RW Essen, MSV Duisburg sowie Vater eines Schülers und Trainer bei SFK) beim Ball hochhalten.

Die Kinder hatte ihren Spaß und zählten lautstark mit. Im Rahmen der Siegerehrung, bei der jede Schülerin und jeder Schüler eine Medaille und Urkunde erhielt, wandte sich Werner Nakot (Erster Bürgermeister und Sprecher im Sportausschuss) an alle Kinder, dass Sport, gerade auch Mannschaftssport, für Entwicklung eines jedes Kindes wichtig ist und warb für Anmeldungen in den Vereinen.

