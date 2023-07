Beim SC 20-Turnier: Vier Teams sind schon weiter

Oberhausen. Arminia Klosterhardt, SW Alstaden, SC 20 und Arminia Lirich stehen beim Spielclub-Turnier bereits im Viertelfinale.

Ein zufriedenes Fazit zog der Spielclub 20 nach dem ersten Wochenende des 1. Getränke-Henselder-Cups. „Die Zuschauer haben viele gute Spiele gesehen, das Wetter hat mitgespielt und die Stimmung war an allen Tagen klasse“, resümierte Dennis Kalthoff, der neue sportliche Leiter des Spielclubs, nach den ersten drei Spieltagen des Turniers. Lediglich der böige Wind sorgte am Samstag kurz vor den Spielen für einen kurzen Schreckmoment, als die Planen der Pavillons sich selbstständig machten.

16 Spiele wurden dabei über jeweils zwei mal 30 Minuten auf den beiden Plätzen an der Mellinghofer Straße ausgetragen. Damit zwei weniger als geplant, denn Roland Meiderich hatte so kurzfristig seine Teilnahme abgesagt, dass kein Ersatz mehr gefunden werden konnte. „Sehr ärgerlich, wir haben alles versucht, aber das konnten wir nicht mehr ändern“, erklärte Spielclub-Vorsitzender Thorsten Möllmann. So hatten Arminia Klosterhardt und SW Alstaden nur ein Spiel am Wochenende, das sie jeweils deutlich gegen den TSV Safakspor gewannen und damit schon vor dem direkten Duell am kommenden Freitag im Viertelfinale stehen.

Dort wird auch die erste Mannschaft der Gastgeber dabei sein, die in der Gruppe A die Vorrunde schon abgeschlossen hat. Die Mannschaft von Neu-Trainer Murat Cebeci musste allerdings mächtig zittern.

Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen Sterkrade 72 gab es Samstag ein spektakuläres 4:2 gegen Arminia Lirich, bei dem Deniz Batman, gleichzeitig auch Co-Trainer des Bezirksligisten, mit gleich drei sehenswerten Treffern glänzte. Am Sonntag allerdings gab es eine 2:4-Niederlage gegen Croatia Mülheim, die zuvor nur ein 1:1-Unentschieden gegen Sterkrade 72 auf der Habenseite hatten. Für den Gruppensieg reichte es dennoch, da Arminia Lirich beim parallelen 2:0 gegen Sterkrade 72 ein Tor fehlte. Die Szopinski-Truppe ist Sonntag aber als Gruppenzweiter ebenfalls im Viertelfinale vertreten.

SC 20 und Lirich, Arminia und SWA schon weiter

Noch nicht entschieden sind dagegen die Gruppen B und C. Die Gruppe B führen die Reserve des Ausrichters sowie Bezirksliga-Absteiger Buschhausen 1912 mit jeweils vier Punkten die Tabelle an. Beim 0:0 im direkten Duell sorgte Buschhausens Rouven Link dabei für den unterhaltsamsten Moment des bisherigen Turniers.

Elias Balozzi von SW Alstaden (grün) in der Partie gegen Safakspor mit Arif Yalcin und Adem Incebacak. SWA und Arminia Klosterhardt hatten wegen einer Absage nur je ein Spiel. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Der Stürmer hatte nach einem Alleingang den Torwart des Spielclub bereits umspielt und das leere Tor vor sich, traf aber letztlich nur den Pfosten. So benötigen die Schützlinge von Danielé Lepori gegen das RWO-Team 2 noch einen Zähler. Denn die Kleeblätter gewannen nach dem 2:5 gegen SC 20 II mit dem gleichen Ergebnis gegen Fatihspor Mülheim, die ihrerseits auch gegen Buschhausen 0:4 verloren.

Gruppen B und C noch nicht entschieden

Ein ähnliches Bild bietet die Gruppe C. Hier ist die dritte Mannschaft des Spielclub wie erwartet überfordert und verlor gegen Rhenania Bottrop (0:7) und Sterkrade 06/07 (0:6) jeweils deutlich. Als Gruppensieger steht hier bereits Landesliga-Absteiger Tusem Essen fest. Die Essener besiegten Samstag Sterkrade 06/07 2:0 und tags darauf Bottrop mit 2:1. Der zweite Platz wird hier im direkten Duell der beiden Bezirksligisten ermittelt. „Das wollen wir gerne erreichen, denn sonst müssten wir noch kurzfristig ein Testspiel ausmachen“, so Sterkrades Trainer Lars Mühlbauer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen