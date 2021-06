Beim OTHC gibt es viel Zuversicht und einen neuen Platz

Oberhausen. Die Zeichen stehen auf Sonne in der Hockey-Abteilung des OTHC. Die sportlichen Aussichten stehen fest, der neue Platz schafft gute Laune.

Die Hockey-Abteilung des Oberhausener Tennis- und Hockeyclubs kann mit viel Zuversicht in die kommende Feldhockey-Saison starten. Nachdem die vergangene Spielzeit von vielen coronabedingten Verschiebungen, Abbrüchen und Ungewissheiten über die Wertung der Ligen geprägt war, herrscht nun endlich Klarheit.

Die Nachrichten könnten dabei kaum besser für den OTHC sein, denn mit den Damen und den zweiten Herren steigen gleich zwei Seniorenteams in die Oberliga auf. Auch die ersten Herren haben allen Grund zur Freude, denn sie dürfen sich über den Klassenerhalt in der Regionalliga, Deutschlands dritthöchster Spielklasse, freuen.

Trainingsbetrieb läuft wieder

Der Trainingsbetrieb für alle Altersklassen findet ebenfalls wieder statt und die Trainingsbedingungen auf dem mittlerweile fertiggestellten, neuen Hockeyplatz sind besser denn je. Neben dem nun in blau und rot erstrahlendem Spielfeld dürfen sich alle Hockeybegeisterten am OTHC auch über ein neues Flutlicht, ein automatisiertes Bewässerungssystem, neue Tore und vieles mehr freuen.

Auch auf personeller Ebene arbeitet der Verein weiter fleißig an seiner Zukunft. Benedict Janssen, seines Zeichens Spieler der ersten Herrenmannschaft und schon lange ehrenamtlich in verschiedenen Positionen im Verein tätig, wird in der kommenden Saison das Trainerteam der zweiten Herren erweitern und Björn Raffelberg als Co-Trainer unterstützen.

Benedict Janssen verstärkt den Trainerstab

Durch seine langjährige Arbeit als Jugendtrainer im Club kennt er viele der jungen Spieler, die in diesem Jahr in den Erwachsenenbereich aufgestiegen sind, besonders gut. Mit einigen von ihnen holte er 2019 den deutschen Jugendpokal. Nun soll er ihnen dabei helfen, im Herrenbereich Fuß zu fassen und bald auch den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen.

Sebastian Meister, Hockey-Abteilungsleiter am OTHC, freut sich schon auf die Zusammenarbeit: „Ich bin sehr froh, dass Benne uns in der neuen Saison unterstützen wird. Auch für ihn ist das ein großer Schritt und eine super Möglichkeit sich als Trainer weiterzuentwickeln. Ich wünsche ihm für die neuen Aufgaben ganz viel Erfolg!“ Einigen Allstars werden wie auch schon in der letzen Saison in der zweiten Mannschaft aktiv sein, um Erfahrung an die Jugend weiterzugeben und das Trainerteam zu unterstützen.

Saisonziele sind schon definiert

Auch die anderen Teams starten in wenigen Tagen in die Vorbereitung auf die neue Saison, die im September beginnen wird. Auf die große Herausforderung Oberliga wollen sich neben den zweiten Herren auch die Damen bestmöglich vorbereiten und sind nicht zuletzt durch den neuen Hockeyplatz hochmotiviert.

Die ersten Herren wollen an die erfolgreiche Rückrunde der vergangenen Spielzeit anknüpfen und sich möglichst schnell von den Abstiegsplätzen absetzen.

