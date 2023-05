Start am kommenden Donnerstag

Start am kommenden Donnerstag Beim Firmenlauf zusammen los und gemeinsam feiern

Oberhausen. Beim Firmenlauf am kommenden Donnerstag geht es beschwingt in den Frühling. 3000 Teilnehmer werden erwartet

Am 25. Mai ist es endlich wieder soweit: Um 18.45 Uhr fällt am Aquapark der Startschuss für den Viactiv Firmenlauf Oberhausen! Während die letzten beiden Firmenläufe coronabedingt erst im September durchgeführt werden konnten, findet das Lauf-Event wieder zum ursprünglichen Termin im Frühling statt. Das muss natürlich – genauso wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich aktiv der Laufherausforderung stellen – gebührend gefeiert werden!

Erwartet werden rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in 177 Unternehmens-Teams oder als Einzelläuferinnen und -läufer an den Start gehen. Die größten Teams werden dabei von Kaufland, MAN Energy Solutions und der Stadt Oberhausen gestellt. Höhepunkte des 5,9 Kilometer langen Oberhausener Rundkurses entlang des Rhein-Herne-Kanals sind u. a. der Gasometer Oberhausen, der Olga-Park, die Ripshorster Brücke und der Gehölzgarten sowie das ungewöhnliche Teilstück, das direkt durch das Autohaus Bernds führt.

Klar, dass es auf dem Veranstaltungsgelände am Aquapark nicht nur eine Warm-up- und Cool-down-Area geben wird. Mit Imbissständen, Stationen der Getränkepartner Sinalco und Stauder, der Team-Fotoaktion, der Radio NRZ-Buzzer-Challenge und der Sinalco Beach-Area nebst Showtruck wird vor und nach dem Lauf alles geboten, was die Veranstaltung so unvergesslich macht: ein Gemeinschaftserlebnis, bei dem vor allen Dingen der Spaß im Vordergrund steht.

Sehr großes Rahmenprogramm lockt nach dem Lauf

Mitreißend moderiert wird der Oberhausener Firmenlauf wie in den Jahren zuvor von Andreas Menz, der mittlerweile zum Team der Oberhausener Kommunikations-Agentur CONTACT gehört, die die Veranstaltung jedes Jahr organisiert.

Verkleidungen sind gerngesehen: Don Quijote und sein Pferd (alias Michael Matuszak und Hartmut Scholl) nahmen auch beim EVO Firmenlauf 2022 teil, dem ersten nach Corona. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Die Läuferinnen und Läufer starten in drei Wellen: Zunächst die „Hasen“ mit allen, die regelmäßig trainieren, dann die „Füchse“, die ab und zu laufen und schließlich die „Igel“, die nach dem Motto „Dabei sein ist alles“ einfach das Community-Erlebnis genießen möchten. Für die nötige Motivation an der Laufstrecke sorgen u. a. die Willi Z. Sambaband, die kleinste Sambaband der Welt, der Shanty Chor Oberhausen und DJ Dimi Saxx, der zudem bei der After-Run-Party für Stimmung sorgen wird.

Darüber hinaus sind alle Besucherinnen und Besucher aufgerufen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entlang der Strecke anzufeuern. Beim Zieleinlauf werden zudem die Silver Stars Cheerleader die Läuferinnen und Läufer bejubeln.

Party steigt danach am Aquapark

Im Rahmen der After-Run-Party, die um 19 Uhr beginnt und von den Emscherspatzen musikalisch eingeleitet wird, erfolgt auf der Event-Bühne die Preisvergabe mit allen Siegerinnen und Sieger des Laufs. Zu den Gewinner-Kategorien gehören bei den Einzelwertungen die drei schnellsten Frauen und Männer sowie die schnellste Chefin und der schnellste Chef. In den Teamwertungen werden die schnellsten drei Frauen- bzw. Männer-Teams durch Zeit-Addition der drei schnellsten weiblichen bzw. männlichen Starter eines Unternehmens, das teilnehmerstärkste Unternehmen sowie erstmalig das bestes Kostüm gekürt.

Anschließend wird mit DJ Dimi Saxx ordentlich abgefeiert – Ende offen. Keine Frage, dass bei der After-Run-Party bestens für das leibliche Wohl inklusive Veggie-Angeboten gesorgt sein wird. Übrigens: Bei der After-Run-Party können nicht nur die gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern alle Kolleginnen und Kollegen, Fans, Familien, Freunde und Bekannten kostenlos mitfeiern!

„Wir freuen uns schon riesig auf den Firmenlauf und die anschließende After-Run-Party“, zeigt sich Bastian Swillims, Ex-Olympionike und Projektleiter bei Contact, begeistert. „Wir sind uns sicher, dass das Event für alle, egal ob aktive Läuferinnen und Läufer oder Besucherinnen und Besucher, ein tolles Erlebnis wird. Jeder ist herzlich dazu eingeladen zu kommen, die Läuferinnen und Läufer anzufeuern und bei der anschließenden After-Run-Party mitzufeiern!“

