Bei RWO steht die Jugend nun am Start

Der FSV Duisburg ist auf dem direkten Rückweg in die Oberliga und FSV-Trainer Markus Kowalczyk drückt RWO die Daumen, dass sie in der Regionalliga bis zum Ende oben mitspielen. Der freundschaftliche Treff der Trainer nach der Partie war das Eine, die 90 Minuten davor das Andere. Denn beim 6:0 der Rot-Weißen schenkten sich beide Seiten nichts.

Denn auch die ambitionierten Duisburger stecken ebenfalls schon in der Vorbereitung, haben hohe Ziele und waren dementsprechend motiviert. Die Truppe um den ehemaligen U23-RWO-Stürmer Boran Sezen oder den ehemaligen Nordler Ali Hilal Khan war körperlich voll auf Ballhöhe. So sehr, dass sich auch die Gastgeber zu einer verschärften, aber nie unfairen Gangart veranlasst sahen. Denn ansonsten hätten die Duisburger bei ihrem Potenzial durchaus für Gefahr sorgen können.

Justin Heekeren auf dem Posten

So blieb es bei zwei Chancen durch Sezen, die der sehr gute Justin Heekeren vereitelte. Der stammt aus der eigenen U19, trainiert aber schon geraume Zeit bei den Profis mit.

Inoffiziell wird er als Nummer zwei hinter Daniel Davari gehandelt und mache fragen sich, ob er wirklich noch lange auf der Bank sitzen will. Das nur am Rande, leitet aber zu der eigentlichen Erkenntnis dieses ersten Testspiel des Jahres weiter: Die Jugend ist am Start und hier sind die wirklich Allerjüngsten gemeint. Julijan Popovic beackerte im ersten Durchgang die linke Seite souverän. Und Tim Stappmann zeigte in Halbzeit zwei neben Jannik Löhden, dass er willens ist, in die Fußstapfen von Nico Klaß zu treten, der sich in der Stammelf festgespielt hat. Die Talente wären bereit, wenn es auf diesen fordernden Positionen verletzungs- oder sperrenbedingte Ausfälle geben sollte.

Gedrängel im Mittelfeld

Tim Hermes wurde noch geschont, Alex Scheelen hingegen beiseite gelassen. Er wird wohl kaum noch einmal an Jerome Propheter, Bastian Müller, Kofi Twumasi oder Christian März und Maik Odenthal, sollten die mal defensiver ausgerichtet sein, vorbei kommen. Davor ist vieles offen. Links offensiv fiel Francis Ubabuike wie immer mit Geschwindigkeit, aber selten mit Übersicht auf. Vincent Stenzel zeigte schon mehr Blick für den Nebenmann.

Vorne rotierten in Halbzeit eins Cihan Özkara, Giuseppe Pisano und Tarik Kurt durchaus kreativ und wirkungsvoll, Philipp Gödde und Raphael Steinmetz hatten es nach dem Wechsel hingegen schwerer.

Terranova freut sich auf die nächsten Spiele, um weiter zu testen.