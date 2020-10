Bei RWO stehen die Zeichen auf Spielpause

Die Entscheidung über Fortführen oder Aussetzen des Spielbetriebes in der Fußball-Regionalliga wird Montag in einer Telefonkonferenz der Vereine gefällt. Das heißt zunächst, dass der anstehende Spieltag noch stattfinden wird, die neue Corona-Schutzverordnung gilt ab 2. November. RWO empfängt damit Samstag, 14 Uhr, den SC Wiedenbrück im Stadion.

Eine gute Nachricht gab es aber vorab: Das Land NRW legt für die Vierte Liga ein Hilfsprogramm über 15 Millionen Euro auf, um die weggebrochenen Zuschauereinnahmen teilweise aufzufangen (siehe Bericht Hauptsport).

15 Millionen für fehlende Zuschauereinnahmen der Vierten Liga

RWO-Präsident Hajo Sommers ahnt, wie die Abstimmung am Montag ausfallen wird: „Essen will weiter spielen, Fortuna Köln auch, die U-Mannschaften sowieso. Die sagen alle, wir sind Profis. Aber es wird dann 12:9 oder so für den Amateurstatus ausgehen, weil die anderen die erforderlichen Corona-Tests nicht bezahlen können.“ Sommers glaubt also an das Aussetzen der Saison und dass das Spiel jetzt das letzte des Jahres sein wird.

RWO-Trainer Mike Terranova: „Wir spielen und das freut mich sehr. Wir haben in der Woche viel gearbeitet und analysiert.“

Tugrul Erat, Jerome Propheter und Vincent Stenzel im Training

Das war nach dem 0:3 in Essen auch nötig. Denn trotz guter Spielanlage wurde viel zu wenig Gefährliches vor und im gegnerischen Strafraum zustande gebracht.

Terranova: „Alle wollen rein in die Mannschaft, alle haben mitgezogen.“ Denn Tugrul Erat, Vincent Stenzel und Jerome Propheter sind wieder im Training und schrauben damit die Anzahl im Kader auf 24 Spieler. Für alle drei käme ein Einsatz in der Startelf zu früh. „Trotzdem hatten wir jetzt die Situation im Training, dass wir in den Abschlussspielen zwei Akteure draußen lassen mussten. Jetzt ist es ganz anders, als mit zu wenig Spielern.“

Terranova und sein Team gingen in dieser Woche Lösungen im letzten Drittel an, setzten den Fokus beispielsweise auf Eins-gegen-Eins-Situationen, die gegen RWE bis auf Aktionen von Jeffrey Obst viel zu selten zu sehen waren. „Wir müssen im letzten Drittel einfach griffiger werden.“

Terranova: „Das ist ein Heimspiel und das gewinnen wir“

Zunächst aber geht der Blick auch nach hinten. Da stimmte gegen Essen vieles. Tanju Öztürk musste zwei Tage mit dem Training aussetzen, wird aber als Abwehrchef mit Leander Goralski und Pierre Fassnacht die Dreierkette bilden. Flankiert werden die drei im Verteidigungsfall dann von Nils Winter und Obst.

„Aber wir richten den Blick dann ganz klar nach vorn, wollen wie gegen Lotte denen unser Spiel aufzwingen und sie unter Druck setzen“, gibt Terranova für das wahrscheinlich letzte Spiel des Jahre vor eigenem Publikum die offensive Marschroute vor. Shaibou Oubeyapwa und eben Winter sollen Schwung über die Außen produzieren. Zentral sollen Bastian Müller, Maik Odenthal und Raphael Steinmetz die Fäden in der Hand halten, um Sven Kreyer im Zentrum endlich so einzusetzen, dass der Mittelstürmer Abschlüsse produzieren kann. Terranova: „Das ist unser Heimspiel vor 500 Fans und das gewinnen wir.“