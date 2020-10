Bei RWO soll der Knoten in Wuppertal platzen

Im sechsten Anlauf soll endlich der erste Saisonsieg her. Fußball-Regionalligist RWO ist heute (14 Uhr) beim Wuppertaler SV im Stadion am Zoo zu Gast. Die Kleeblätter reisen mit vier Punkten ins Bergische, der Gastgeber zählt deren fünf aus bereits sechs Anläufen auf seinem Konto. „Wuppertal hat sich seinen Start sicherlich auch anders vorgestellt. Aber uns interessiert in erster Linie, wie wir dort auftreten“, erläutert Dimi Pappas.

Auch dass Kleeblätter zum letzten Mal vor 14 (!) Jahren etwas Zählbares aus Wuppertal mitbrachten und anschließend dort sechs Mal verloren und nur einmal remisierten, ist nicht das Lieblingsthema des neuen Oberhausener Trainers.

„Das hat mit unserem nächsten Spiel nichts zu tun“, so Pappas. „Ich habe dort selbst öfters gespielt und weiß, dass der Platz in deren Stadion besonders bei Nässe tief und ekelig sein kann. Trotzdem müssen wir zusehen, das wir dort einen guten Auftritt hinlegen und uns unabhängig vom Ergebnis nachher in die Augen gucken können.“

Selbstvertrauen durch gute Aktionen holen

Nach dem jüngsten 0:1 zu Hause gegen den VfB Homberg hat Stürmer Sven Kreyer im Interview mit dieser Redaktion davon gesprochen, sich auf dem Platz teilweise sogar geschämt zu haben. Der Neuzugang forderte trotz aller Personalsorgen, dass die Kleeblätter mutiger nach vorne agieren, um mehr Chancen zu kreieren.

Vier Auswärtsspiele in Folge Das Gastspiel in Wuppertal ist das erste von vier Auswärtsspielen in Folge für die Kleeblätter. Es folgen die Partien bei Alemannia Aachen (10. Oktober), das Nachholspiel beim FC Wegberg-Beeck (14. Oktober) sowie die Partie beim 1. FC Köln II (18. Oktober). Erst am Mittwochabend, 21. Oktober (19.30 Uhr), dürfen die Rot-Weißen wieder zu Hause ran. Wie viele Zuschauer dann gegen das derzeitige Schlusslicht Sportfreunde Lotte wieder im Stadion Niederrhein erlaubt sein werden, ist noch nicht entschieden.

„Es stimmt, dass wir mutiger werden müssen. Wir müssen uns das Selbstvertrauen dafür in guten Aktionen holen, egal ob gewonnene Zweikämpfe, gute Flanken oder auch eine erfolgreiche Grätsche“, so Pappas. „Hinten stehen wir ja gut, wir bekommen ja kaum Gegentore.“

Aber die Kleeblätter schießen derzeit halt noch weniger, als sie bekommen. 2:3 lautet die Trefferbilanz nach 450 Minuten Spielzeit.

7:14 ließt sich das Torverhältnis der Wuppertaler. Besonders verhagelt hat es ihnen das jüngste 1:5 gegen die Reserve von Borussia Mönchengladbach. Allerdings hat der WSV auch schon gegen vier der derzeit ersten fünf Teams der Tabelle gespielt. Die bisherigen Konkurrenten der Oberhausener rangieren ab Rang sieben abwärts bis tief in den Keller.

Auch Vincent Stenzel braucht eine Pause

Die personellen Probleme der Malocher-Truppe sind hinlänglich bekannt und nicht nur wegen des Ausfalls von Innenverteidiger Leander Goralski (Muskelfaserriss in der Wade) gegen Homberg noch größer geworden. Auch Vincent Stenzel benötigt eine Pause. „Er schleppt sich seit Wochen für die Mannschaft mit Schmerzen durch die Spiele, aber jetzt ist ein Punkt gekommen, wo es nicht mehr geht“, so Pappas über den Offensivakteur, den eine starke Prellung im Hüftbereich einschränkt.

Für Goralski kehrt Jerome Propheter nun wieder von Beginn an in die Innenverteidigung zurück. Ob für Stenzel Rückkehrer Shaibou Oubeyapwa vom Anpfiff an wieder die rechte Außenbahn beackert, lässt der RWO-Coach offen. „Ich kenne natürlich seine Stärken und Schwächen, aber er ist nicht so fit, als wenn er die Vorbereitung mitgemacht hätte“, so Pappas.

Einsätze der Neuzugänge lässt RWO-Trainer Pappas offen

Die jüngste Neuverpflichtung Nils Winter (zuletzt SV Elversberg) stand inklusive dem Abschlusstraining erst zweimal mit dem Team auf dem Platz. „Er ist ein Mentalitätsspieler, der rechts und links verteidigen kann und den wir sicherlich noch sehr gut gebrauchen können“, so der RWO-Trainer. „Aber auch er hat noch Fitness-Rückstand.“

Somit dürfte sich bei den Gästen personell gegenüber dem Homberg-Spiel kaum etwas ändern. Vom Auftritt der Mannschaft insgesamt aber hoffentlich schon.