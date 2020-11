Bei RWO gibt es weiterhin zahlreiche Baustellen

Der Trainer ahnte es nicht nur, er wusste es auch schon: „Jetzt wird es wieder heißen, wieder nur 1:1, wieder zwei Punkte nicht mitgenommen. So kommt ihr nie da unten weg. Stimmt. Aber ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Ich habe nämlich mehr Gutes als Schlechtes gesehen.“ Mike Terranova , Trainer des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen , ist nicht einverstanden mit der Kritik an seinem Team, nicht unmittelbar nach dem Schlusspfiff am Mittwochabend im dunklen Lippstadt , nicht am Morgen danach.

Wer nun glaubt, dem Fußballlehrer mangele es an dem Quantum Selbstkritik, über das auch Trainer verfügen sollten, irrt: „Terra“ lässt sich von Popularität und zuströmender Sympathie nicht ablenken oder gar leiten, er hinterfragt sich ständig, schläft oft schlecht, weil ihn irgendwas geärgert hat, kann mit seiner Meinung am Ende auch nicht hinterm Berg halten.

Die Konsequenzen waren einschneidend

Und so hat er nach dem Grotten-Kick vom Sams tag mit der Truppe Tacheles geredet und Konsequenzen gezogen:

– Leander Goralski ist erstmal draußen, blieb in Lippstadt sogar auf der Bank, als Maik Odenthal verletzt (Muskelfaserriss übrigens) das Match verlassen musste.

– Die Innenverteidigung ist komplett neu aufgestellt, und hier folgte Terranova seinem Gefühl für guten Fußball: „ Tanju Öztürk und Maik Odenthal sind unsere besten Fußballer, indem sie von ganz hinten spielen, sichern wir uns gescheite Spieleröffnungen “, und er hat Recht damit;

Die Stimmung unmittelbar nach dem Spiel war entsprechend. Links Pierre Fassnacht, rechts Bastian Müller. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

– Kapitän Jerome Propheter brauchte aus der Innenverteidigung nicht auf die Bank, sondern durfte ins defensive Mittelfeld und hinterließ ob seiner kläglich vertanen Großchance in der 13. Minute nicht nur beim Trainer unfassbares Staunen.

– Ersatzkapitän Bastian Müller hatte sich die Kritik an seinem letzten überaus mäßigen Auftritt zu Herzen genommen und zeigte 90 Minuten lang, dass er ein Fußballer auf besonderem Niveau ist.

– Angreifer Sven Kreyer bleibt ein Rätsel: Gegen Lippstadt blieb er ähnlich unsichtbar und unproduktiv wie gegen Ahlen und ist derzeit nur ein Abglanz dessen, was man von ihm kennt und erwartet hat (gilt hundertprozentig so auch für Shun Terada ).

Baustellen bleiben dennoch genug

Der Trainer hat also Baustellen genug, und es ist an ihm, mit ihnen so umzugehen, dass es die Mannschaft weiterbringt, dass es dem Verein hilft. Das fällt schwer, denn im eng getakteten Terminkalender häufen sich jetzt die von oben kommenden Gegner: Fortuna Düsseldorf II kreuzt am Samstag auf, am Freitag drauf geht’s zur Kölner Fortuna , ein paar Tage später zu Borussia Dortmund . Und es warten auch noch Preußen Münster und Gladbachs Fohlen .

Muss einem bange werden? „Nein“, ist Terranova entschieden: „Gegen diese Gegner treten wir aus zwei Gründen besser auf. Erstens beteiligen die sich konstruktiv am Spiel, zweitens will jeder von uns da besonders gut aussehen.“ Die ganz natürliche Eitelkeit, der ganz natürliche Egoismus könne seiner Mannschaft helfen.

Pflichtbewusstsein der Spieler geweckt

Was auch helfen kann, ist der vielerorts nicht sonderlich gern gehörte Begriff „Pflichtbewusstsein“. Der verbesserte (weil gut zugehört habend) Vincent Stenzel deutete an, dass der Trainer seine Jungs bei seiner Standpauke zwei Tage nach den Ahlen-Match auch an ihre Pflicht erinnert hat. War sicher nicht schlecht, haben aber noch nicht alle verstanden.

Übrigens: Mit zwei Toren mehr – je eins gegen Ahlen und Lippstadt – stünden die Kleeblätter statt ein paar Ränge vor den Abstiegsplätzen auf dem achten Platz. Den hatte Terranova bei Antritt als Ziel ausgegeben.

Aber bis zum Ende der Saison ist ja noch Zeit, wenn das Virus mitspielt. . .