Bei RWO gegen Wiedenbrück war alles drin, was fehlen wird

Oberhausen. Das hochemotionale 3:3 (0:1) der Rot-Weißen gegen den SC Wiedenbrück zeigte alles, was Fußball ausmachen kann.

Das Wort Wehmut findet in Sportberichten normal wenig Beachtung. Diesmal geht es nicht anders: Die 90 Minuten gegen den SC Wiedenbrück vor 500 Zuschauern im Stadion, vor allem aber die Minuten nach dem Abpfiff, waren geprägt von dem Gefühl, hier von etwas Abschied nehmen zu müssen, das allen Beteiligten wichtig ist. Fans, Spielern, allen Mitarbeitern des Clubs war anzumerken, dass auf nicht absehbare Zeit etwas endet, das zu einem normalen Leben gehören sollte. Die Freiheit, zu tun, was man will. Und wenn es Fußball spielen und schauen ist.

Das Spiel endete nach packendem Verlauf und vielen Fehlern auf beiden Seiten 3:3 (0:1). Für die Zuschauer war dies interessant, in seinem Verlauf sogar packend. Die Trainer fanden im Nachhinein andere Begriffe für eine Partie, die sich um taktische Disziplin mühte und doch so selten zeigte.

Verdient in Rückstand geraten

Auf rot-weißer Seite bedeutete dies: zahlreiche Fehlpässe und Ballverluste. Einer davon, von Pierre Fassnacht im Halbfeld, führte zu einer schnellen Ballstafette der agilen Gäste und einem Solo von Phil Beckhoff vorbei an zwei RWO-Verteidigern und hinein ins Tor: 0:1 (15.).

Hängende Köpfe nach dem Spiel. Dominik Reinert (l.) und Jerome Propheter enttäuscht und erschöpft. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Die Elf von Mike Terranova tat sich gegen die wuseligen Gäste schwer, zumal Kapitän Jerome Propheter, der nach langer Pause in die Startelf zurückkehrte, sich zunächst vor der Abwehr als Sechser versuchte. Das wurde bald eingestellt, er ging zurück in die Dreierkette mit Leander Goralski und Fassnacht, Tanju Öztürk wechselte auf die Position davor.

Das half zwar, aber Sicherheit strahlte die ganze Defensive nie aus. So etwa bei einem elfmeterreifen Foul von Fassnacht an Beckhoff, das Schiedsrichter Martin Tietze erstaunlicherweise nicht ahndete.

Hölscher hält grandios

Dafür lief es nach vorn besser. Zunächst scheiterte Propheter mit einem Volleyschuss an SCW-Torwart Marcel Hölscher, danach Raphael Steinmetz, der von der Strafraumlinie eigentlich unhaltbar mit links direkt abzog. Eigentlich, denn mit einer grandiosen Parade verhinderte Hölscher den Ausgleich (44).

Zum zweiten Durchgang kam Shaibou Oubeyapwa und gab auf rechts Gas. Sehr ordentlich, denn sofort war mehr Zug im Spiel der Kleeblätter. Oubeyapwa vollstreckte dann selbst eine scharfe Hereingabe von Maik Odenthal von der linken Seite (53.).

Nun wurde es wilder, beide Teams lockerten die taktischen Zügel und auf RWO-Fehler war nach wie vor Verlass. So stürmte Keeper Justin Heekeren bei einem Konter der Wiedenbrücker sehr weit aus dem Kasten, obwohl mit Goralski, Fassnacht und Propheter die komplette Verteidigung um den angespielten Xhuljo Tabaku versammelt war. Der kam in dem Getümmel tatsächlich an den Ball und lupfte ihn aus 30 Metern über die verdutzten vier RWO-Spieler ins verwaiste Tor: 1:2 (56.).

Alle Joker bei RWO stachen

Terranova brachte noch mehr Offensive mit Dominik Reinert und Sven Kreyer, der den glücklosen Shun Terada im Sturmzentrum ablöste. Eine Kombination der drei Neuen brachte den Ausgleich: Oubeyapwa über rechts, Kreyer kam irgendwie im Zentrum an den Ball und Reinert drückte ihn am langen Pfosten ein: 2:2 (72.).

Torwart Marcel Hölscher hält den Ball fest, Shun Terada kommt einen Tick zu spät. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Unter normalen Umständen hätte man sich über den kuriosen Spielverlauf gewundert, vielleicht sogar gefreut. Denn die Rot-Weißen bewiesen Löwenmut und kamen nach zweimaligem Rückstand immer wieder zurück. Die wollten einfach nicht verlieren.

Danach sah es aber aus, als bei Fassnacht nun Pech hinzu kam. Einen scharfen Ball von links durch Tabaku erwischte er zwar vor Fabian Brosowski am Fünfer, traf aber so unglücklich, dass der unhaltbar für Heekeren im Tor einschlug: 2:3 (84.)

Kreyers Präzisionsschuss

Nun bewiesen die Kleeblätter wirklich Größe und wurden darin von den Fans nach vorn getrieben. Wiedenbrück offenbarte in der hektischen Schlussphase ebenfalls Schwächen und Lücken im Defensivverbund. Steinmetz fand den freien Kreyer am Strafraum und der nahm genau Maß: Präzisionsschuss in den linken Knick, 3:3 (88.).

Es folgten vier packende Minuten Nachspielzeit, die von beiden Seiten zur Entscheidung gesucht wurde. Die gab es aber nicht. Nach dem Schlusspfiff fiel allen, Zuschauern wie Aktiven schlagartig auf, dass solche Erlebnisse wahrscheinlich lange fehlen werden.

Bei der abschließenden öffentlichen Presse-Fragerunde unten am Zaun blieben die Spieler noch stehen, als schon alle Fragen gestellt waren und schauten sich im Stadion um.

Sie wollten den Moment festhalten.