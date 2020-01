Bei den TVB-Damen läuft es einfach nicht rund

Oberliga, Damen

TV Lobberich –

TV Biefang 27:22 (11:8)

Der Wurm steckt weiter ganz tief drin. „Ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Nur kämpfen wir momentan wirklich auf verlorenem Posten“, konstatierte Dieter Schölwer nach der nunmehr achten Niederlage in der laufenden Saison.

Die TVB-Damen mussten in Nettetal früh eine doppelte Zeitstrafe in Kauf nehmen (4.) und hechelten von da an ständig einem Rückstand hinterher, der sich bis zur 21. Minute gar auf 5:11 vergrößerte. „Dann haben wir es wieder ordentlich gemacht, aber leider direkt nach Wiederanpfiff drei klare Dinger vergeben“, verfolgte der TVB-Trainer murrend die wiederholt unzureichende Chancenverwertung.

Anstatt Lobberich also weiter auf den Pelz zu rücken, gingen die Köpfe bei den TVB-Damen zunehmend auf Tauchstation.

TVB: Groß, Geukes; Reinartz, Hegemann (4/1), A. Rosenke (4/1), Steinzen (4/1), Schlinkert, P. Roesner (2), A. Häßler (4), Wilms (3), L. Döller (1).





Verbandsliga, Herren

HSG RW O TV –

Adler Königshof II 31:28 (16:14)

Eine Woche nach dem Erfolg gegen die Tschft. Lürrip landeten die Rot-Weißen am Samstagabend einen weiteren wichtigen Heimsieg. „Für mich war es in dieser Saison das erste Mal überhaupt, dass ich die Jungs so geschlossen kämpfen gesehen habe“, freute sich Krzysztof Szargiej über die gelungene Vorstellung seiner Schützlinge.

Die wiederholt personell dezimiert angetretenen Hausherren präsentierten sich über 60 Minuten diszipliniert und strukturiert. Ein kurzer Wackler in Durchgang zwei (18:20, 38.) konnte der HSG nichts anhaben, weil letztlich die Trümpfe Einsatz und Einstellung stachen.

HSG: Baumbach, Vöpel; P. Kerger (7), Janduda (4), F. Krämer (2), Grieger (3), F. Hanenberg (6/4), Ostroga (1), M. Jany (2), Jankowski (4), D. Kerger (2).

Landesliga, Herren

SV Schermbeck –

TV Biefang 17:17 (10:8)

Im Abstiegskrimi konnten die Biefanger zumindest mal die Negativspirale der vergangenen Wochen stoppen. „Trotzdem haben wir hier einen Punkt verschenkt“, wurmte Christian Hoffmeister nach dem Remis allen voran die Tatsache, dass es sein Team mehrfach verpasste, sich vorentscheidend abzusetzen. „Wir lassen einfach zu viele hundertprozentige Möglichkeiten liegen.“

Auswärtssieg möglich

Eine konzentrierte Abwehrarbeit reichte somit nun mal nicht zum möglichen Auswärtssieg. Den vergaben die Gäste schließlich 20 Sekunden vor dem Abpfiff mit ihrem insgesamt vierten verdaddelten Siebenmeter.

TVB: Braam, Kleinelsen; L. Westerkamp (3), D. Benninghoff, F. Klein (3/2), D. Rosin (1), Bongers (2), Neumann (3), Volmer, Gehrke (1), Y. Schröder, Bouveret, Schlinkert (4), B. Schwinning.





TB Oberhausen –

SC Bottrop 21:20 (8:11)

Im Duell mit einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zog der TBO so gerade eben den Kopf aus der Schlinge. Kai Krampe verwandelte sechs Sekunden vor Schluss den entscheidenden Siebenmeter. „Ich bin überglücklich. Kampfgeist und Defensive waren überragend“, war Linienchef Tim Kullmann hinterher aus dem Häuschen.

Ein Sonderlob gab’s für Niklas Lauer. Der Torhüter, der normalerweise in der Reserve zwischen den Posten steht, machte zu Beginn der zweiten Hälfte gleich fünf Chancen der Bottroper zunichte. Kullmann: „Er war heute ganz klar unser Erfolgsgarant.“

TBO: Klinger, N. Lauer; Gelszat (1), Walgenbach (2), Lotz (2), F. Lauer (4), Krampe (3/3), P. Buschhorn (7), Berkenfeld, M. Bennewirtz, G. Wolter, S. Krämer (2), A. Laaks, Bartesch.