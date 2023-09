Bei den OTHC-Damen soll endlich der Knoten platzen

Die OTHC-Damen peilen am Sonntag den ersten Saisonsieg an.

Oberhausen. Die OTHC-Damen stehen nach drei klaren Niederlagen am Tabellenende. Gegen den Kahlenberger HTC soll der Erfolgsknoten endlich platzen.

Volles Programm mit gleich drei Spielen am Sonntag auf der Hockey-Anlage des OTHC an der Arenastraße. Den Auftakt macht die Zweite Herrenmannschaft. Der Verbandsligist trifft um 12 Uhr auf den Tabellenzweiten RHTC Rheine, der mit einem 5:1 gegen Velbert II und einem 10:1-Erfolg gegen den TV Jahn Hiesfeld in die Saison gestartet ist. Eine ziemlich hohe Hürde also, die es für die Oberhausener da zu überspringen gilt. Aber wenn die OTHC-Reserve genau da weitermacht, wo sie bei ihrem letzten 4:3-Erfolg in Kupferdreh aufgehört hat, dann sollte auch diese Aufgabe zu lösen sein.

Um 14 Uhr hat die Erste Herrenmannschaft ihren Auftritt. Der Regionalliga-Aufsteiger trifft dann auf den immer noch punktlosen Tabellenletzten Kahlenberger HTC und will nach dem überraschenden 6:4-Sieg bei RW Köln II nun auch den ersten Heimsieg einfahren. In der Domstadt jedenfalls haben die Oberhausener in beeindruckender Manier bewiesen, dass sie in der Regionalliga angekommen sind und da auch mehr als nur mithalten können.

Die Kahlenberger stehen nach der 2:11-Klatsche gegen Bonn mit der „Roten Laterne“ im Keller und damit auch schon mit dem Rücken zur Wand. Die Zuschauer jedenfalls können sich auf ein Derby freuen, in dem es ziemlich hoch her gehen dürfte.

Um 16 Uhr sind die Damen an der Reihe. Der Oberliga-Aufsteiger hat nach drei klaren Niederlagen die „Rote Laterne“ fest im Griff und wartet immer noch auf seinen ersten Treffer. Gegen den Kahlenberger HTC soll der Erfolgsknoten aber nun endlich zum Platzen gebracht werden. Die Gäste schnuppern nach zwei Siegen und einem Unentschieden so etwas wie Höhenluft und könnten mit dem dritten Sieg in Serie bereits den Liga-Gipfel erklimmen. Das aber werden die Oberhausenerinnen mit allen Mitteln zu verhindern versuchen. Und wenn die Oberhausenerinnen den Anschluss ans Mittelfeld nicht schon vorzeitig verpassen wollen, dann muss mal so langsam der erste Sieg her.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen