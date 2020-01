Oberhausen. Es standen für die Oberhausener Fußball-Teams wieder einige Testspiele an: Torspektakel am Knappenmarkt, 2:8-Packung für Adler Osterfeld.

Ratingen 04/19 – Sterkrade-Nord 1:0 (0:0): Trainer Julian Berg ließ gegen den Niederrhein-Oberligisten schon die Mannschaft auflaufen, die den Stamm in der Meisterschaft ausmachen könnte. Er wechselte nur zweimal, Finn Müller und Dennis Charlier kamen herein, während die Gastgeber mit fünf Änderungen im zweiten Durchgang experimentierten. Sturmneuzugang Philip Goris saß auf der Bank. Die Schmachtendorfer machten ihre Sache gut und kassierten erst spät den Treffer des Tages durch Emrah Cinar (83.).





VFR 08 – SF Königshardt 2:2 (0:1): Die abstiegsbedrohten Königshardter kamen beim Tabellenvierten der Kreisliga A nicht über ein Remis hinaus. Die Führungstreffer der Gäste durch Lukas Kratzer und Ahmet Zeki glichen Enes Türk und Christian Geber aus. Vor dem Ligastart gegen Essen-West am 9. Februar testen die Königshardter kommenden Sonntag das letzte Mal beim A-Ligisten SuS Haarzopf. Dort wird es wichtig sein, neben der Spielpraxis auch Selbstbewusstsein für den Abstiegskampf zu sammeln.



SC 20 – FSV Kettwig 6:5 (2:2): Die Tradition bleibt bestehen, am Knappenmarkt gibt es Spektakel. Die fünf Gegentore des A-Ligisten zeigen die Defensivprobleme, die der Spielclub in der Rückrunde abstellen muss, soll der Angriff auf die Aufstiegsränge von Erfolg gekrönt sein. „Defensiv war das anders als gegen den Mühlheimer FC (1:0) nicht berauschend, obwohl wir dominiert haben. Wir haben zu einfache Gegentore bekommen, aber das ist auch dem vielen Ausprobieren geschuldet“, so Spielertrainer Ümit Ertural.

„Wichtig ist, dass sich keiner verletzt hat und wir uns die Fitness holen konnten.“ Bilal Fezzani und Yusuf Allouche (je 2) sowie Ümit Mutlu und David Möllmann sorgten für die Treffer der Hausherren, die vor dem Rückrundenstart gegen BWO noch zwei Mal testen werden.



BW Oberhausen – Rheinland Hamborn 4:3 (1:0): Auch an der Tulpenstraße gab es einen wilden Schlagabtausch, den die Hausherren am Ende gegen den Dritten in der Kreisliga A für sich entschieden. Kwadwo Amoako, Sükrü Bayar, Baris Karacali und Kaan Karadeniz trafen für die Liricher, die mit dem Sieg etwas mehr Selbstvertrauen für die Rückrunde sammeln konnten.

Adler Osterfeld – Erler SV 2:8 (1:3): Für die Rothebuscher setzte es auf eigenem Platz eine deutliche Niederlage gegen den Tabellenführer der Bezirksliga Gruppe 9. „Die Höhe der Niederlage kommt dadurch, dass wir nicht gerade Vorbereitungsweltmeister sind und einige Stammkräfte gefehlt haben“, erklärt Udo Hauner die Pleite, bei der Sven Bugla und Marco Matuszzak für die Adler trafen. „Das ist kein schönes Ergebnis, aber wir konnten einige Erkenntnisse ziehen, um am 9. Februar die richtige Mannschaft auf den Platz zu stellen.“

RW Deuten – Sterkrade 06/07 5:1 (1:0): Beim Dritten der Landesliga hielten die Tackenberger das Ergebnis recht lange offen, bis zur 66. Minute stand es aus Sicht des abstiegsbedrohten Bezirksligisten 0:1, ehe die Gastgeber aufdrehten. Acht Minuten vor Schluss machte Enver Ünal das zwischenzeitliche 1:4.

„Es war eine gute Laufeinheit gegen eine gute Truppe. Aber, das Ergebnis ist ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen“, meinte Trainer Georg Mewes zum Auftritt seiner Mannschaft, die mit nur dreizehn Spielern nach Dorsten gefahren waren. Der letzte Test vor dem Rückrundenstart steht für 06/07 am Sonntag beim SC Hassel an.

Arminia Klosterhardt – VfB Kirchhellen 6:2 (4:1): Ein gelungener Test gegen den Bottroper Bezirksligisten für den Aufstiegskandidaten. „Wir gehen in der Vorbereitung jetzt ins taktische, sind da wo wir sein wollen. Ein paar Verletzte haben wir, von denen die meisten diese Woche aber wieder ins Training einsteigen, so dass wir gegen Frohnhausen wahrscheinlich mit kompletter Kapelle angehen können“, ist Trainer Marcel Landers zufrieden mit dem Vorbereitungsstand, den die Elf am Sonntag demonstrierte.

Joel Zwikirsch per Doppelpack, Jens Bergforth, Meik Kunz, Pascal Pfeifer und Kevin Dämmer trafen für die Hausherren, die das Spiel zu größten Teilen im Griff hatten.





RW Essen U19 – RW Oberhausen U19 2:0 (0:0): Generalprobe verpatzt: Mit 0:2 (0:0) verlor das Team von Dimitrios Pappas gegen die U19 von RWE, wobei der Linienchef besonders mit der Vorstellung nach dem Seitenwechsel alles andere als einverstanden war. „Die ersten 45 Minuten waren in Ordnung. Da haben wir gute Aktionen nach vorne gehabt. Aber danach haben wir vieles vermissen lassen, auch was die Einstellung angeht.“ Beim Rückserienstart am Sonntag bei Viktoria Köln müssen die Kleeblätter ein anderes Gesicht zeigen.