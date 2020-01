Bei BWO folgte Enttäuschung auf Enttäuschung

Bei Blau-Weiß Oberhausen war man sich eigentlich sicher, dass eine ähnlich enttäuschende Hinserie wie in der Vorsaison nicht möglich sei. Sechs Monate später sieht es für die Liricher düster aus. Mit nur neun Zählern belegt der Traditionsverein den letzten Tabellenplatz. Trainer Hans-Günter Bruns verließ die Trainerbank und wurde von seinem Co-Trainer Samet Arik ersetzt. „Zufrieden kann man als Tabellenletzter nicht sein, da ist am Anfang einiges schiefgelaufen. Die Konsequenzen wurden gezogen und wir haben viel gearbeitet“, blickt Arik auf das erste Halbjahr der Saison zurück.

Dem vorausgegangen war eine Hinserie zum Vergessen. Schon in der Vorbereitung hatte die Mannschaft große Verletzungsprobleme zu beklagen, ein vernünftiges Training war Bruns kaum möglich. Gerade die Langzeitverletzten wie Rouven und Erik Link, die in den ersten 19 Spielen nicht einmal den Platz betraten, sorgten für Sorgenfalten schon vor dem Saisonstart. Und diese sollten sich immer mehr bewahrheiten.

Am zehnten Spieltag die rote Laterne

Nach immerhin fünf Punkten aus den ersten vier Spielen zeigte sich die misslungene Vorbereitung. In den 15 Spielen bis zur Pause kamen nur noch vier Zähler auf das Konto der Blau-Weißen und die rote Laterne kam am zehnten Spieltag an die Tulpenstraße. Nach der 3:4-Niederlage gegen Phönix Essen war für Hans-Günter Bruns auf der Trainerbank dann Schluss, Samet Arik stieg vom Co-Trainer zum Linienchef auf und sollte die Liricher aus der Krise führen. Bis jetzt lässt der Erfolg weiter auf sich warten und die Ausgangslage mag nahezu aussichtslos sein, aber „nichts ist unmöglich. Wir werden auf jeden Fall Gas geben“, verspricht Arik und gibt sich kämpferisch. „Wir haben unsere Probleme nach wie vor, aber wir sind nicht da, um zu reden, sondern die Probleme jetzt zu lösen.“

Jedes Spiel jetzt ein Endspiel

Fünfzehn Spiele bleiben Blau-Weiß noch, um den Klassenerhalt oder zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Dazu muss Blau-Weiß allerdings elf Zähler auf die Konkurrenz aufholen. „Wir müssen in der Rückrunde weiter hart arbeiten und jedes einzelne Spiel als Finalspiel ansehen. Man muss sich von Spiel zu Spiel steigern, um aufzuholen“, weiß auch Arik um die Schwere der Aufgabe, bleibt allerdings zuversichtlich. „Das ist viel mit der Psyche verbunden, wenn man unten drin ist, ist es schwierig, wieder rauszukommen. Wir müssen unser Ziel erreichen, es ist sehr traurig, dass der Verein da unten steht.“

Seit dem Jahr 2000 waren die Liricher immer mindestens in der Bezirksliga zu Hause, nun droht der Fall in die Kreisliga A. An der Tulpenstraße werden die Verantwortlichen alle Hebel in Bewegung setzen, um den Abstieg noch zu verhindern. Zum Rückrundenstart müssen die Blau-Weißen ins Derby zum SC 20, das erste von 15 Finalspielen, nach denen die Liricher mindestens auf Platz 15 liegen wollen. Eine Woche nach dem Derby kommt der FC Bottrop zum Kellerduell an die Tulpenstraße. Hier muss die Aufholjagd starten, eine Niederlage könnte bereits vorentscheidend sein und die Weichen endgültig Richtung Kreisliga stellen.