BCO-Spieler Joshua Filler ist Europameister im 9-Ball

Lief es bei den vorherigen Disziplinen bei der Billard-Europameisterschaft für Joshua Filler nicht nur rund, wurde die letzte Disziplin umso wichtiger. Denn im 9-Ball ging es in der Türkei nicht nur um den EM-Titel, sondern auch um die Qualifikation für die World Games in Birmingham (Alabama/USA) im nächsten Jahr. Und der Spieler des Billard Club Oberhausen nutzte seine Chance und sicherte sich Titel und Ticket.

Dabei schien diese Chance schon vorbei. Im Finale gegen den ehemaligen Juniorenweltmeister Sanjin Pehlivanovic lief Filler permanent einem Rückstand hinterher und musste seinem Gegner beim Stand von 7:8 zuschauen, wie dieser nur noch zwei Kugeln vom Titel entfernt war. Die schwere Acht lochte der Bosnier, doch dann verschoss Sanjin den relativ leichten Matchball.

Filler war zurück am Tisch, eiskalt versenkte er nach einem erfolglosen Break seines Kontrahenten Kugel um Kugel und konnte es selbst kaum glauben, doch noch die Goldmedaille zu bekommen. „Das Finale gegen Sanjin werde ich nicht so schnell vergessen“, so Filler. „Nach den anstrengenden Wochen in den USA merkten Pia und ich den Jetlag und hatten unsere Schwierigkeiten, ins Turnier zu finden. Es war klar, dass 9-Ball aufgrund der World Games die wichtigste Disziplin war. Trotzdem ist der Anspruch groß, auch erfolgreich in den anderen Wettbewerben mitzumischen. Im 8-Ball konnte ich mit der Bronzemedaille schon mal erfolgreich nach vorne preschen.“

Geisen gibt die richtigen Ratschläge

Der BCO-Akteur wurde immer wieder vom Oberhausener Coach Günter Geisen betreut. „Er war als zuständiger DBU-Trainer vor Ort und konnte mich am Besten unterstützen. Mit den World Games im Hinterkopf und der Erstrundenniederlage war der Druck bei mir enorm“, so Filler. „Im Viertelfinale musste ich ausgerechnet gegen Niels spielen, auch für ihn stand viel auf dem Spiel. Dieser Titel bedeutet mir wahnsinnig viel und ich danke allen, die mich hier und auch sonst unterstützt haben“, sagte der Sieger.

BCO-Akteur Lars Kuckherm gewann EM-Bronze mit dem DBU-Team.

Nach der 8:9-Auftaktpleite gegen den Italiener Francesco Candela musste Filler in die Verlierer-Qualifikation. Nach Erfolgen gegen Alvaro Canoniga (ESP/9:6), Christoffer Lenz (DEN/9:3), Michael Schneider (SUI/9:6) und Tomasz Kaplan (POL/9:7) kam es Viertelfinale zum BCO-Duell gegen Niels Feijen, welches Filler trotz 5:8-Rückstand noch drehte. Im Halbfinale besiegte er Sebastian Batkowski (POL) 9:6.

BCO-Akteur Lars Kuckherm gewann bei der EM Bronze im Team-Wettbewerb. Bei seiner ersten Teilnahme an den Europameisterschaften im Herrenbereich merkte Kuckherm schnell, dass international ein anderer Wind weht. Die Qualität der Gegner ist immens hoch und man kann auch gegen unbekannte Spieler schnell unter die Räder kommen.

Lehrgeld und Bronze für Kuckherm

Dies musste der Oberhausener Erstligaspieler auch in seinen Einzeldisziplinen als Lehrgeld mitnehmen, war er mit zwei Platzierungen unter den letzten 64 Spielern und zwei Doppelniederlagen in den anderen Disziplinen Welten von seinen Erwartungen entfernt. Doch im Team mit den ehemaligen Weltmeistern Ralf Souquet und Thorsten Hohmann präsentierte sich „Kucki“ selbstbewusst und hatte mit wichtigen Siegen (Bilanz: 2:1) großen Anteil an der Team-Bronzemedaille.

„Für mich persönlich war es eine enttäuschende Europameisterschaft, da ich nur zu wenigen Zeitpunkten des Turniers eine gute Leistung abrufen konnte“, so Kuckherm. „Für die Zukunft gilt es, Lehren aus den Fehlern zu ziehen und mich besser vorzubereiten. Trotz alledem bin ich dankbar für die Nominierung, die Teilnahme und natürlich froh über die Bronzemedaille.“

