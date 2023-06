BCO-Spieler Joshua Filler holt UK Open-Silber

Oberhausen/London. Oberhausens Sportler des Jahres, Joshua Filler, war in London erfolgreich. Weitere BCO-Spieler waren bei der EM auf Medaillenkurs.

In London fanden die hochklassig besetzten UK Open im Poolbillard statt. Mit dabei waren aus Oberhausener Sicht Joshua Filler und Moritz Neuhausen. Filler, Sportler des Jahres in Oberhausen, gewann letztes Jahr die erstmaligen UK Open sensationell und versuchte natürlich, diesen Titel in diesem Jahr erfolgreich zu verteidigen. Das gelang nicht ganz, aber Silber war trotzdem ein großer Erfolg.

Neuhausen spielte ein starkes Turnier und schied erst im Achtelfinale gegen den amtierenden World Pool Masters-Sieger Pin Yi Ko (Taipeh) mit 3:10 aus.

Filler marschierte durch das Feld und bezwang dabei zahlreiche Top-Athleten, bevor ihn der zweifache 10-Ball-Weltmeister Eklent Kaci (Albanien) im Finale am erneuten Gewinn der UK Open stoppte und seinen Kontrahenten kaum an den Tisch ließ. Dies ist zugleich der erste große Einzeltitel für Kaci bei einem 9-Ball Event.

Joshua Filler erst im Finale gestoppt

Ergebnisse Filler: Runde 1: 9:2 gegen Jaspal Bamotra (Indien); Winners Runde 1: 9:0 gegen Kostas Koukidakis (Griechenland); Winners Qualifikation: 9:7 Sieg gegen Nguyen Anh Tuan (Vietnam); Letztet 64: 10:6 gegen Luong Duc Thien (Vietnam); Letzte 32: 10:1 gegen Carlo Biado (Philippinen); Letzte 16: 10:6 gegen Riku Romppanen (Finnland); Viertelfinale: 10:5 gegen Mieszko Fortunski (Polen); Halbfinale: 11:1 gegen Pin Yi Ko (Taipeh); Finale: 4:13 gegen Eklent Kaci (Albanien).

Bei den Europameisterschaften der Damen und Herren in Finnland glänzte der BCO ebenfalls. Dennis Laszkowski wurde Europameister.

Der Deutsche Poolbillard-Meister war mit einem großen Kontingent vertreten. Bei den Damen starteten Kim Witzel und Pia Filler, während bei den Herren Lars Kuckherm, Marc Bijsterbosch, Luca Menn und Dennis Laszkowski die Oberhausener Farben vertraten.

Dennis Laszkowski (Mitte) vom BCO ist Europameister. Foto: Verein

Allen voran ist hier Laszkowski zu nennen, der bei seiner Premiere im Herrenbereich im 8-Ball bis auf das oberste Treppchen kletterte und sich neben den vorherigen Titeln im Jugendbereich nun auch schon Europameister bei den Herren nennen darf. Das nennt man wohl einen erfolgreichen Einstieg.

Noch mehr Medaillen in Finnland?

Neben Laszkowski stand auch Pia Filler schon zweimal im Rampenlicht. Mit Silber im 10-Ball und Bronze im 8-Ball nahm sie bereits zwei Farben der Medaillen mitgenommen, kommt nun vielleicht auch noch die dritte Farbe Gold dazu?

Lars Kuckherm erreichte bisher einen guten fünften Platz im 8-Ball, Luca Menn einen 17. Platz im 8-Ball, Marc Bijsterbosch einen neunten Rang im 14/1 und Kim Witzel einen fünften Platz im 8-Ball.

Für alle Athleten steht nun noch der 9-Ball- und Team-Wettbewerb auf dem Programm, vielleicht kommen ja hier noch die ein oder anderen Medaillen hinzu.

Der BC Oberhausen gratuliert zu den bisherigen Erfolgen und wünscht weiterhin das Beste.

