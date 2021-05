BCO-Spieler Joshua Filler gewinnt den World Cup of Pool

Oberhausen. Zehn Jahre nach dem letzten deutschen Erfolg steht mit BCO-Spieler Joshua Filler und Partner Christoph Reintjes wieder ein deutsches Duo oben.

Zehn Jahre ist der letzte deutsche Erfolg beim World Cup of Pool her. Damals gewannen Thorsten Hohmann und Ralf Souquet den Titel. Das diesjährige Siegerdoppel im englischen Milton Keynes besteht aus Joshua Filler (BC Oberhausen) und für viele überraschend Christoph Reintjes (SG Johannesberg), der sich bisher hauptsächlich national einen Namen gemacht hatte. Er ließ jedoch mit seinem zweiten Platz bei einer Eurotour in Holland international aufhorchen.

Filler glücklich: „Auch wenn ich normalerweise keine Doppelturniere spiele, wollte ich unbedingt gewinnen. Ich fahre bzw. fliege nicht zu einem Turnier, um einfach nur dabei zu sein. In einem erfolgreichen Team kämpfen beide füreinander, man gewinnt und verliert auch zusammen. Meine Frau Pia supportete uns von Anfang an und ohne sie stünde ich heute nicht da, wo ich jetzt stehe.

Zwei Meisterschaften mit St. Augustin gefeiert

Beide Akteure spielten bereits erfolgreich im vorherigen Verein Sankt-Augustin zusammen, holten zwei Deutsche Meistertitel nacheinander.

Der Turnierverlauf, 1. Runde: Deutschland – Litauen 7:4: Gegen das litauische junge Team traten anfangs Nervositäten auf beiden Seiten auf, so dass es länger offen blieb.

2. Runde: Deutschland – Kuwait 7:4: Überraschend hatten die Kuwaitis gegen Polen gewonnen Filler/Reintjes behielten erneut die Nerven und zogen ins Viertelfinale ein.

Viertelfinale: Deutschland - Dänemark 9:5: Das dänische Team stand verdient im Viertelfinale, so dass Filler/Reintjes von Anfang an konzentriert agierten und letztlich sicher siegten.

Halbfinale: Deutschland – Estland 9:7: Konzentrationsschwächen und ein starkes Aufspielen der Esten sorgten für einen 2:7-Rückstand: Der Gegner ließ die Chance zum 2:8 bzw. 3:8 aus. Mit hohem Kampfgeist und notwendiger Motivation holte das deutsche Duo Punkt um Punkt auf, um letztendlich mit sieben gewonnenen Spielen in Folge ins Finale einzuziehen.

Finale: Deutschland – Great Britain III 11:6: Was für eine Geschichte und ein Auftritt des „dritten“ Gastgeber-Teams. Durch Anreiseschwierigkeiten des kanadischen Teams erhielten die ehemaligen Weltmeister und WCoP-Gewinner Karl Boyes und Darren Appleton die kurzfristige Chance nachzurücken.

Drama im Endspiel und eine Menge Glück

Da beide Weltklassespieler seit Jahren nicht mehr an hochkarätigen Turnieren teilnehmen, wusste man nicht genau, was zu erwarten war. Boyes zeigte jedoch nahezu fehlerfreies Pool und zog seinen Partner von Runde zu Runde ins Spiel und zu alten Fähigkeiten zurück.

Dies zeigte sich vor allem im Viertelfinale gegen die Niederlande mit den BCO-Spielern Niels Feijen und Marc Bijsterbosch (zuvor 7:4 gegen Bosnien und 7:1 gegen Finnland) als auch im Halbfinale gegen die Slowakei, die in der ersten Runde den zweifachen Titelträger und -verteidiger Österreich ausschalteten. Mit 9:1 und sogar 9:0 fegte Team GB III über seine Kontrahenten hinweg und hatte die Favoritenrolle.

Doch jeder im Billardsport weiß, dass ein Finale komplett anders verlaufen kann und somit ging es mit Fehlern auf beiden Seiten zu einem 6:6-Zwischenstand. Der Veranstalter hatte Schwierigkeiten mit der Technik (digitale Shotclock), so dass das Endspiel mehrfach unterbrochen werden musste, teilweise für zehn Minuten.

Letztlich saß die entscheidende Neun

Was folgte, war an Dramatik kaum zu überbieten. Deutschland verschoss zweimal eine Standard-Neun, die schließlich glücklicherweise in andere Löcher fielen. Dazu kamen eine Break-Neun am Anfang der Begegnung, ein verschossener Jump, der auch noch seinen Weg in ein anderes Loch fand. Somit gingen Filler/Reintjes 10:6 in Führung und es fehlte nur noch ein Spiel zum Titelgewinn. Die Deutschen rissen sich zusammen und holten sich die letzte entscheidende Neun.

