BCO-Spieler Joshua Filler entscheidet den Mosconi-Cup

London/Oberhausen. Der Kontinentalkampf Europa – USA im Londoner Alley Pally wurde durch den Oberhausener Joshua Filler entschieden. Er versenkte die letzte Kugel.

Joshua Filler vom BC Oberhausen hat mit dem Team Europa den Mosconi-Cup gewonnen. Der Veranstalter und Ausrichter Matchroom hat es mit dem Spielort Alexandra Palace in London geschafft, die ganze Billardwelt mit diesem Jahresabschluss vor 1500 Zuschauern zu begeistern. Filler versenkte im letzten Match die entscheidende Neun zum Gesamtsieg.

Filler: „Von Anfang bis Ende war es ein absolutes Top-Ereignis. Endlich wieder vor diesen unglaublichen Fans zu spielen, da bekomme ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Die vier Tage waren einfach einzigartig. Dazu kommt ein tolles Team mit einer tollen Stimmung. Dass ich den gewinnbringenden Punkt beim Stand von 4:4 beifügen durfte und nach dem Versenken der letzten Neun die Halle komplett durchdrehte, ist ein Traum!“

Das erfolgreiche Team mit Joshua Filler (3. v.r.) und dem Siegerpokal. Foto: Verein

Der Kontinentalkampf Europa gegen USA gehört jedes Jahr zum Pflichtprogramm für Billardliebhaber. Die geballte Qualität der Spieler auf beiden Seiten sowie die ungewöhnliche Atmosphäre im „Ally Pally“ mit lautstarken und teilweise lustig verkleideten Fans begeistert Groß und Klein.

Europa zunächst im Hintertreffen

Die Akteure standen sich in Mannschafts-, Doppel- und Einzelbegegnungen gegenüber, um im Race to 11-Format den Sieger zu ermitteln. Als Titelverteidiger des vergangenen Jahres ging Team Europa ins Rennen. Die Amerikaner mussten auf ihr Idol Earl Strickland verzichten, der mit seinen 60 Jahren der älteste Teilnehmer der Geschichte gewesen wäre und sich laut eigener Aussage in bestechender Form befand. Ein positiver Covid-19 Fall auf seinem Flug zwang ihn in Quarantäne, so dass die USA kurzfristig ihren Kapitän Jeremy Jones einsetzen mussten.

Am ersten Wettkampftag trennten sich Teams 2:2. Am zweiten wäre ein deutlicher Rückstand von 3:6 möglich gewesen wäre, hätte Chris Reinhold nicht einen entscheidenden Ball verschossen, wodurch Europa mit einem blauen Auge davon kam und nur mit 4:5 zurücklag. Die beiden Kapitäne Alex Lely und Karl Boyes hatten einiges mit ihren Sportlern zu besprechen, gefiel ihnen das leicht arrogante Auftreten nicht. Nach deutlichen Worten überließen beide Kapitäne die restlichen Diskussionen den Spielern selbst. Das schien zu beflügeln, mit fünf Punkten in Folge zog man auf 9:5 davon und brauchte nur noch zwei zum abermaligen Erfolg.

Hauchdünner Sieg gegen Shane van Boening

Skyler Woodward verkürzte am letzten Wettkampftag gegen den MVP (Most Valuable Player) Jayson Shaw nochmal auf 6:10, bevor der Oberhausener Joshua Filler den Sack mit einem hauchdünnen 5:4 Sieg gegen Shane van Boening zumachte und mit der letzten versenkten Neun sein Teamer und Zuschauer zum Jubeln brachte.

