BCO muss seine Teams wegen dreier Ausfälle durchmischen

Oberhausen Der Deutsche Poolbillard-Rekordmeister muss auf drei Fachkräfte verzichten und baut die beiden höchsten Teams kräftig um

Der Titelverteidiger BC Oberhausen und derzeitige Tabellenvierte der 1. Bundesliga Poolbillard geht am Wochenende erneut auf Punktejagd und muss wegen diverser Ausfälle in veränderter Formation starten. Zweimal heißt der Gegner PBC Schwerte am kommenden Wochenende, zuerst Samstag, 11 Uhr, zu Hause im Billardtreff Markstraße und tags darauf beim Gegner, ebenfalls 11 Uhr. Damit wird die Hinrunde abgeschlossen und die Rückserie eröffnet.

Kapitän Andreas Roschkowsky muss sein Team umbauen, da die holländischen Spitzenspieler Niels Feijen und Marc Bijsterbosch den holländischen Meister im 8-Ball ausspielen und auch Geronimo Rosa wegen privater Angelegenheiten ausfällt.

Lars Kuckherm ist als Führungsspieler gefordert. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Stattdessen helfen der Edelreservist Stefan Nölle sowie der aktuelle Deutsche Meister im 8-Ball, Luca Menn, aus der zweiten Mannschaft aus. Zusammen mit Stammspieler und ebenfalls Deutschem Meister, Lars Kuckherm, versucht das Team, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.

Gefüge zwischen BCO I und II verschiebt sich stark

Durch das Ausleihen von Luca Menn an die erste Mannschaft und den schulbedingten Ausfall des aktuellen Europameisters, Dennis Laszkowski, muss auch der Kapitän der Zweitformation, Günter Geisen, die Aufstellung für den Spieltag in der 2. Bundesliga-Nord umbauen.

Dennis Laszkowski, der U19-Europameister, muss diesmal schulbedingt bei BCO II passen. Foto: Verein

Er tritt zusammen mit dem Deutschen Vizemeister Dirk Kozianka sowie Björn Franken und Jörg Rywotzki an. Hier heißt der Gegner zweimal Joker Kamp-Lintfort, samstags in der Ferne und am Sonntag um 11 Uhr in Oberhausen.

Gäste sind herzlich willkommen und dürfen die Heimmannschaften gerne lautstark vor Ort unterstützen. Der Billard Treff Oberhausen öffnet wie gewohnt bereits eine Stunde vor Spielbeginn.

